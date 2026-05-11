Keldnalandið svokallaða er mögulega besta byggingaland á höfuðborgarsvæðinu. Hvern dreymir ekki um að eignast hús í fallegri suðurhlíð með náttúrufegurð Grafarvogs í túnfætinum? Golfvöllur og göngustígar í næsta nágrenni. Skjólsæll sælureitur með útsýni yfir haf og borg.
Samkvæmt nýlegri könnun HMS vilja um 6% borgarbúa búa í fjölbýlishúsi og aðeins tíundi hver íbúi í fimm hæða húsum eða hærri. Íbúar leggja áherslu á góða birtu, og næg bílastæði. Um 90% svarenda sagðist dreyma um að eignast eigið húsnæði.
Gölluð söluvara
Salan á Keldnalandi er framlag ríkisins til að standa undir þeim stórkostlegu útgjöldum sem fylgja samgöngusáttmálanum. Gallinn er bara sá að skipulagið hefur verið þannig úr garði gert að það tekur ekki mið af því sem fólk raunverulega vill. Er því gölluð söluvara. Morgunljóst er að engar samgöngubætur verða fjármagnaðar með peningum sem aldrei koma.
Öll áhersla í Keldnalandi er á fjölbýlishús og mjög þétta byggð. Á svæðinu eiga að búa 12 þúsund manns og þar eiga 6 þúsund til viðbótar að starfa. Þó er einungis gert ráð fyrir 2.230 bílastæðum. Bílastæðin verða í 8 samnýttum bílastæðahúsum.
Er venjulegt fólk að fara að þramma um hverfið með börn og innkaupapoka? Alveg örugglega ekki. Skipulagið er því miður byggt á hugmyndum stjórnmálamanna um hvernig hverfi eigi að vera, en ekki staðreyndum um vilja og venjur fólks í borginni.
Endurskoðum skipulagið
Kannanir HMS sýna að fólk í borginni vill ekki ofurþéttingu. Langflesta dreymir um að búa í eigin húsnæði. Fólk vill birtu, græn svæði, næg bílastæði og blandaða byggð.
Endurskoðum skipulagið á Keldnalandi þannig það taki mið af óskum fólks. Byggjum blandaða byggð í samræmi við það sem tíðkast í nálægum hverfum, og búum til enn eitt frábært úthverfi í Reykjavík.
Höfundur skipar 9. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík
