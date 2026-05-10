Að loknum kosningunum 16 maí nk. munum við framsóknarmenn beita okkur markvisst fyrir aðgerðum til að draga úr sóun með því að styðja heimilin og efla samfélagslega ábyrgð. Þar vegur minnkun matarsóunar þungt.
Á hverju ári fer gríðarlegt magn af fullgóðum mat til spillis, mat sem hefði getað nýst fjölskyldum, námsmönnum, eldri borgurum og öðrum sem vilja nýta þessa auðlind betur. Þetta er ekki aðeins umhverfismál heldur líka samfélagsmál og réttlætismál.
Þetta er unnið í sjálfboðavinnu af ótrúlega duglegu fólki sem er tilbúið til að fara hvenær sem verslanir láta vita af neysluhæfum mat sem þær kjósa að gefa í stað þess að henda í ruslagáma. Þetta er vinningsstaða fyrir alla þar sem verslanirnar geta sparað förgunarkostnað og margir munnar mettast.
Heimili og félagsamtök hafa líka verið dugleg að láta neysluhæfa matarafganga í skápana. Allir frískáparnir hafa verið gefins, skýli hafa verið byggð utan um þá í sjálfboðavinnu. Við viljum fjölga þessum skápum í borginni þar sem núna er komin fjögurra ára reynsla af þessu verkefni.
Frískáparnir eru nú þegar á átta stöðum í borginni og eru allir á Face book undir Freedge/frískápur 101, 104 (tveir), 107, 108, 111 (tveir) og 112. Alls skipta fylgjendur skápanna þúsundum. Sjá www.friskapur.is. Reynslan sem komin er á þetta verkefni sýnir að þetta hefur margháttuð jákvæð áhrif.
✅ Dregur úr matarsóun.
✅ Styrkir tengsl bæði þeirra sem gefa og þyggja.
✅ Hjálpar fólki að halda niðri útgjöldum og stuðlar þar með að ábyrgari nýtingu auðlinda.
Við viljum vinna með íbúum, félagasamtökum, verslunum og fyrirtækjum að því að finna hentugar staðsetningar og tryggja að framkvæmdin sé bæði örugg og skilvirk. En við ætlum ekki að stoppa þar. Framsókn vill einnig skoða leiðir til að efla fræðslu um matarsóun, bæta samstarf við matvöruverslanir og stuðla að nýsköpun í meðhöndlun umframfæðis. Borg sem nýtir betur það sem fyrir er verður bæði sjálfbærari og réttlátari.
Við trúum því að litlar aðgerðir geti skipt miklu máli, þegar þær eru framkvæmdar af metnaði og í samstarfi við samfélagið. Með fleiri frískápum getum við tekið raunveruleg skref í átt að minni sóun og betri velferð okkar borgaranna.
Einn okkar ötulustu baráttumanna og stofnandi frískápsins í Breiðholti Freedge/Frískápur í 111 (Freedge in 111 Breiðholt) er hann Þorvaldur Daníelsson sem er í þriðja sæti framboðslistans okkar í Reykjavík. Hann hefur verið óþreytandi stuðningur við frískápinn í Breiðholti auk margs annars stuðnings við samfélagið sem margir þekkja.
Með hann í borgarstjórn höfum við stuðningsmann sem áfram gæti látið þessa drauma okkar rætast.
Þann 16. maí kjósum við um lausnir sem skipta máli - fyrir heimilin, samfélagið og framtíðina. X-B.
Höfundur er á lista Framsóknar í Reykjavík.
