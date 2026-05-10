Á yfirstandandi kjörtímabili hefur átt sér stað mikil og markviss uppbygging á velferðarþjónustu Hveragerðisbæjar. Hveragerðisbær sagði sig úr Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings, sem var byggðasamlag sem þjónustaði uppsveitir Árnessýslu, Ölfus og Hveragerðisbæ, og innleiddi nýtt svið með það að markmiði að auka gæði þjónustunnar til muna og mæta þörfum íbúa af meiri dýpt og fagmennsku en áður hafði verið gert.
Úr byggðasamlagi í öflugt velferðarsvið
Ef borin er saman velferðarþjónusta Hveragerðisbæjar haustið 2022 við daginn í dag sést með skýrum hætti sú vegferð sem sveitarfélagið hefur farið. Árið 2022 voru þrjú stöðugildi hjá byggðasamlaginu sem sinntu velferðarþjónustu, að auki var Hveragerðisbær með eitt og hálft stöðugildi til viðbótar.
Starfsmönnum hefur fjölgað og þjónusta aukin til muna, en í dag starfa fimm félagsráðgjafar auk þess sem nú er 1,9 stöðugildi þroskaþjálfa. Ef þjónustan er sett í samhengi við íbúafjölda þá þjónusta nú 6,9 stöðugildi 3.467 íbúa Hveragerðis, áður voru 4,5 stöðugildi sem þjónustuðu 10.680 íbúa Hveragerðis, Ölfuss og uppsveita Árnessýslu.
Nýsköpun í stuðningsþjónustu
Eitt af stóru framfaraskrefum kjörtímabilsins er innleiðing á sértækri stuðningsþjónustu, þar sem áhersla er lögð á valdeflingu og sjálfstæði þjónustuþega. Markmiðið er að aðstoða fólk við daglegt líf, hvort sem það er stuðningur við heimilishald, þátttaka í tómstundum eða þjálfun í stafrænum lausnum.
Árangurinn af þessari nýju nálgun er nú þegar farinn að segja til sín. Notendur hafa sýnt aukna virkni og sjálfstraust, og dæmi eru um að einstaklingar hafi náð að snúa aftur á vinnumarkað eða hefja nám í kjölfar stuðningsins. Þessi þjónusta hefur mikið forvarnargildi og dregur úr félagslegri einangrun.
Styttri biðlistar og aukin gæði
Með öflugra teymi fagaðila, sem telur nú meðal annars félagsráðgjafa, þroskaþjálfa og foreldra- og uppeldisráðgjafa hefur tekist að stytta biðlista og bæta eftirfylgni svo um munar. Barnaverndin hefur verið styrkt og starfa í dag tveir starfsmenn ásamt tilfallandi verktökum sem sinna þeim málaflokki, sem gerir það að verkum að hægt er að nýta viðeigandi úrræði fyrr. Vistgreiðslur og stuðningur við fósturfjölskyldur hafa aukist verulega, sem endurspeglar að fleiri börn fá nú þá þjónustu sem þau þurfa innan kerfisins.
Framtíðarsýn
Uppbyggingin á velferðarsviði Hveragerðisbæjar er til marks um skýra framtíðarsýn þar sem hagsmunir íbúa eru í fyrirrúmi. Verkefnin eru enn mörg og ákall er um fleiri úrræði innanbæjar fyrir endurhæfingu. Ljóst er að sú faglega vinna sem átt hefur sér stað á kjörtímabilinu hefur lagt traustan grunn að öflugra gæðasamfélagi í Hveragerði.
Höfundur er forseti bæjarstjórnar og formaður velferðar- og fræðslunefnd Hveragerðisbæjar
