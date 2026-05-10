Börn og ungmenni eru framtíð samfélagsins okkar í Hafnarfirði. Í barnæsku leggjum við grunninn fyrir framtíðina og þess vegna er velferð barna og ungmenna eitt af okkar stærstu baráttumálum
Lækkum kostnað barnafjölskyldna
Barnafjölskyldur eru oft undir miklu álagi, foreldrar eru að fóta sig á vinnumarkaði, koma sér upp heimili og sinna foreldrahlutverkinu um leið. Það fylgir barneignum ýmis kostnaður og foreldrar vilja líka geta varið þessum dýrmæta tíma með börnunum sínum, Þess vegna viljum við létta undir með barnafjölskyldum.
Við viljum innleiða systkinaafslátt þannig að engin fjölskylda greiði meira en 50 þúsund krónur á mánuði fyrir leikskólavist, og að tekjulægri fjölskyldur greiði minna. Við viljum einnig finna leiðir til að jafna þann ósanngjarna kostnað sem getur fallið á barnafjölskyldur þegar brúa þarf bilið á milli fæðingarorlofsins og leikskólavistar.
Frítt í strætó til 18 ára hefur verið eitt af okkar baráttumálum allt kjörtímabilið. Það minnkar skutl, dregur úr umferð og lækkar kostnað fjölskyldna. Önnur mikilvæg ástæða er að börn sem alast upp við að nota almenningssamgöngur velja frekar þann samgöngumáta á fullorðinsaldri.
Við viljum hækka frístundastyrk og tryggja að öll börn geti stundað frístundir óháð efnahag eða uppruna. Frístundir eru mikilvægur liður í þroska einstaklinga, hafa mikið forvarnargildi, styrkja lýðheilsu og félagsleg tengsl. Einn stærsti grundvöllur vináttu er sameiginleg áhugamál sem frístundir skapa. Við viljum leggja sérstaka áherslu á að ná til þeirra hópa sem sem ekki sækja frístundastarfi í dag.
Leik- og grunnskólar sem eru hornsteinn samfélagsins
Leikskólarnir okkar eru frábærir og þar er unnið gott starf. Þeir eru einn mikilvægasti staðurinn til að veita snemmtæka íhlutun þegar kemur að sjálfstæði, málþroska eða félagsfærni barna. Við viljum halda áfram að efla faglegt starf leikskólanna í samstarfi við fagfólkið og finna hvata til að laða að fleiri menntaða leikskólakennara til Hafnarfjarðar.
Við viljum líka hugsa stórt og finnst tímabært að lögfesta réttin til leikskólavistar í samstarfi við ríkisvaldið. Það væri heillar skref til að efla faglegt starf og brúa bilið eftir fæðingarorlof fyrir alvöru.
Sama gildir um grunnskólana. Þar er einnig unnið gott starf en enginn neitar því að grunnskólarnir standa frammi fyrir sífellt flóknari áskorunum. Við trúum á skóla án aðgreiningar og hugmyndina um að öll börn eigi rétt á að tilheyra. En þessari hugmyndafræði þarf að fylgja sterk þjónusta í hverjum skóla, sem tryggir að allir nemendur fái tækifæri til að þroskast og eflast, sem ekki hefur tekist nægilega vel.
Þess vegna viljum við fjölga fagstéttum innan skólanna, efla stoðþjónustu og tryggja þrepaskiptan stuðning við nemendur. Leita leiða til að fækka nemendum í hverjum bekk. Við viljum efla íslenskukennslu fyrir nemendur með íslensku sem annað tungumál, og tryggja að eineltisáætlanir séu sýnilegar nemendum og foreldrum og að unnið sé eftir þeim.
Tónlistarskólinn okkar er löngu sprungin og nauðsynlegt að fara í uppbyggingu á húsnæði hans og jafnaðarfólk mun hefja þann undirbúning strax að loknum kosningum.
Starfsfólkið er grunnurinn að góðum skóla
Við getum ekki talað um gæði skólastarf án þess að tala um fólkið sem sinnir börnunum. Mörg okkar muna eflaust eftir kennara sem hafði áhrif á líf okkar. Það er hagur allra að við hlúum vel að starfsfólkinu.
Við viljum leita leiða til að draga úr álagi, auka öryggi og styrkja handleiðslu og stuðning við starfsfólk. Sama hvaða hugmyndafræði við aðhyllumst eða hvaða kerfislegar breytingar við gerum, sterkur skóli byggir á sterku starfsfólki.
Grípum börnin snemma
Við viljum auka aðgengi að lágþröskuldsúrræðum þegar kemur að tilfinninga- og hegðunarvanda barna. Ég þekki það úr mínu eigin starfi sem sálfræðingur að snemmtæk íhlutun bætir lífsgæði barna og fjölskyldna. Það ætti alltaf að vera nóg til að réttlæta fjárfestinguna.
En ég hef líka lært að til að ná athygli og eyrum sumra þarf ég að nefna tölur. Úrræði sem virka borga sig í lækkuðum kostnaði á heilbrigðis-, mennta- og velferðarkerfið. Snemmtæk íhlutun er því í raun ekki kostnaður fyrir samfélagið heldur fjárfesting til framtíðar.
Barnabærinn Hafnarfjörður
Við viljum að Hafnarfjörður sé bær þar sem börnum og ungmennum líður vel og finnst þau tilheyra. Það þýðir að við hlustum á raddir þeirra. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er okkur leiðarljós og við viljum auka lýðræðisvitund barna og þátttöku þeirra í ákvörðunum sem snúa að þeim.
Barnvænt samfélag kemur að ýmsum hlutbundnum aðgerðum. Við viljum lengja opnunartíma sundlauganna, efla félagsmiðstöðvar og ungmennahús og auka aðgengi að skapandi greinum bæði innan skólakerfisins og í frístundastarfi.
Miðbærinn okkar er æðislegur, en ef eitthvað vantar þar er það svæði fyrir börn. Mig dreymir um fallegt leiksvæði þar sem fjölskyldur hittast, börnin leika sér og foreldrar ræða lífið og tilveruna með kaffibolla í hönd. Sama á við um nýjustu hverfi bæjarins þar sem vantar græn og barnvæn svæði. Við viljum einnig tengja hverfi bæjarins með göngu- og hjólastígum þannig að börn komist örugg á milli hverfanna.
Hafnarfjörður á að vera bær þar sem gott er að vera barn.
Setjum börn og ungmenni í forgang í kosningunum 16. maí og kjósum Samfylkinguna í Hafnarfirði.
Höfundur er sálfræðingur og skipar 4. sætið á lista Samfylkingarinnar í Hafnarfirði
