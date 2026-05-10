Frá árinu 2018 hefur rödd umhverfis- og náttúruverndar ekki átt sæti í bæjarstjórn Kópavogs. Þá náði Vinstri hreyfingin grænt framboð ekki tilskyldu fylgi til að halda sæti í bæjarstjórn. Síðan þá hefur frjálshyggjan ráðið ríkjum, þar sem markaðsöflin eru látin ráða för.
Þessu þarf að breyta. Hvar er gróðurinn? Hvar er umhverfisverndin í Kópavogi?
VG og óháðir bjóða nú fram frábæran lista í Kópavogi með það að markmiði að gera bæinn grænni, umhverfisvænni og manneskjulegri. Bærinn hefur til þessa verið skipulagður sem amerísk bílaborg, þar sem fólk á erfitt með að komast á milli hverfa gangandi eða hjólandi án þess að vera í mengunarskýi bíla og í stórri hættu. Dæmi um slíkt er leiðin frá Smárahverfi í Lindahverfi fram hjá Smáralind, þar sem gengið er í mengun og umferðargný. Leikskólar eru margir við umferðargötur og börn geta ekki farið út að leika þegar svifryksmengun er mikil. Hálsatorgið í Hamraborginni er gróðursnautt og mannlaust og flestum óar við því skipulagi sem er að verða að veruleika á Fannborgareit. Nýjasta útspilið er svo að flytja menninguna í verslanamiðstöð.
Hamraborgina ætti að vera hlýleg og græn. Ég efa ekki að þá myndi Hamraborgin verða fögur og iðandi af mannlífi. Allir íbúar ættu jafnframt að hafa útivistarsvæði eða hverfisgarð í göngufæri frá heimilum sínum.
Það þarf að tryggja jöfnuð meðal íbúa og að börnum og fjölskyldum þeirra sé ekki mismunað vegna stöðu þeirra, enda er það brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Kópavogsmódelið svokallaða í leikskólum bæjarins stuðlar að misrétti meðal barna svo sem vegna mismunandi baklands fjölskyldna og er jafnframt afturhvarf um áratugi hvað varðar jafnrétti og kvenfrelsi.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið við stjórnvölinn nánast óslitið í Kópavogi frá 1990 og ber því ábyrgð á öllum þeim mistökum í skipulagsmálum sem gerð hafa verið frá þeim tíma. Gefum þeim frí. Kjósum mennskuna, hlýjuna og með umhverfinu. Veljum grænni og manneskjulegri Kópavog. Merkjum við V á kjörseðlinum.
Höfundur er fyrrverandi bæjarfulltrúi VG.
