Þrátt fyrir að miklar framfarir hafi orðið í mannréttindamálum á Íslandi á síðustu áratugum má enn sjá merki um að sú framtíðarsýn um jafnrétti og virðingu fyrir öllum hafi ekki að fullu ræst. Í opinberri umræðu, þar á meðal á Alþingi, birtast reglulega deilur sem snerta grunnþætti mannréttinda, svo sem jafnrétti, menntun og stöðu minnihlutahópa.
Í umræðum um jafnréttismál hefur til dæmis komið fram gagnrýni á aukna áherslu á jafnréttisfræðslu í skólum, þar sem hún er sögð fela í sér eins konar „innrætingu“. Slík sjónarmið endurspegla togstreitu milli þeirra sem líta á fræðslu sem nauðsynlegt tæki til að stuðla að jöfnum réttindum og annarra sem óttast of mikla stýringu eða einsleitni í hugsun. Á sama tíma hafa aðrir lagt áherslu á að einmitt slík fræðsla sé lykilatriði til að draga úr fordómum og skapa samfélag þar sem fjölbreytileiki er viðurkenndur.
Í þessu samhengi hefur Samfylkingin lagt áherslu á aukið félagslegt réttlæti og vernd mannréttinda. Stefnur á borð við eflingu velferðarkerfisins, aukna áherslu á jafnrétti í menntun og atvinnulífi, sem og stuðning við réttindi hinsegin fólks og innflytjenda, hafa verið settar fram sem leið til að tryggja að mannréttindi séu ekki aðeins í orði heldur einnig á borði og raunveruleg í daglegu lífi fólks.
Þessi andstæða milli gagnrýni og framfara sýnir að mannréttindi eru ekki endanlegt ástand heldur stöðugt ferli. Annars vegar eru til staðar hugmyndir og aðgerðir sem miða að því að styrkja réttindi og jafna stöðu fólks, en hins vegar gagnrýni og efasemdir um hvernig best sé að ná þeim markmiðum. Þetta undirstrikar að jafnrétti og réttlæti krefjast stöðugrar umræðu, pólitískrar stefnumótunar og virkrar þátttöku samfélagsins alls.
Tökum mannréttindum ekki sem gefnum og höldum merki þeirra á lofti.
Höfundur skipar þriðja sætið á lista Samfylkingarinnar á Akureyri.
Anna Sofía Kristjánsdóttir skrifar
Sigrún Steinarsdóttir skrifar
Einar Baldvin Árnason skrifar
Guðný Björk Pálmadóttir skrifar
Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Dagur Jóhannsson skrifar
Ævar Orri Eðvaldsson skrifar
Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman,Bjarni Jónsson skrifar
Þórey María E. Kolbeins skrifar
Óðinn Svan skrifar
Halldór Bachmann skrifar
Ragnar Rögnvaldsson skrifar
Karen Rúnarsdóttir skrifar
Lárus Blöndal Sigurðsson skrifar
Sigfús Aðalsteinsson skrifar
Þuríður Jónsdóttir skrifar
Almar Guðmundsson,Sigríður Hulda Jónsdóttir skrifar
Hreiðar Þór Jónsson skrifar
Finnur Jónsson skrifar
Ástríður Jóhannesdóttir skrifar
Sverrir Páll Einarsson skrifar
Haukur Þorgeirsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Arndís R Magnúsdóttir,Gunnar Geir Kristjánsson skrifar
Elsa María Guðmundsdóttir skrifar
Kristinn Ólafsson skrifar
Gísli Ólafsson skrifar
Ragnheiður Hergeirsdóttir skrifar