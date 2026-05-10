Árborg er það sveitarfélag sem hefur vaxið hvað hraðast á undanförnum árum og íbúum fjölgað langt umfram þær spár sem stuðst var við í skipulagsmálum. Og örum vexti fylgja vaxtaverkir. Við höfum lengi verið að bregðast við stöðunni, en nú er tími til að snúa við blaðinu, hætta að elta og byrja að stýra.
Skipulag byggðar er ekki aukaatriði sem reddað verður eftir á. Hverfaskipulag mótar daglegt líf fólks langt inn í framtíðina og þarf að vera unnið af fagmennsku með skýra framtíðarsýn. Það er á ábyrgð sveitarfélaga að hafa skýrt aðalskipulag, vel unnið deiliskipulag og sjá til þess að því sé framfylgt í virku samráði við íbúa. Tíðar breytingar á deiliskipulagi þar sem skammtímahugsun og einkahagsmunir ganga fyrir almannahagsmunum eru ekki ásættanlegar. Viðreisn beitir sér fyrir sterkri sýn í skipulagsmálum þar sem lífsgæði íbúa eru forsenda ákvarðanatöku.
Útivistarsvæði eru ekki jaðarmál
Árborg býr að miklum tækifærum þegar kemur að náttúru, opnum svæðum og útivist, tækifærum sem hafa ekki verið nýtt sem skyldi í uppbyggingu nýrra hverfa. Smærri grænir blettir eru nauðsynlegir, en þeir leysa ekki af hólmi samfelld og vel hönnuð útivistarsvæði sem tengja saman hverfi og skapa raunveruleg tækifæri til útivistar í daglegu lífi.
Útivist er lýðheilsumál. Við í Viðreisn viljum hefja uppbyggingu nýrra útivistarsvæða og leggja áherslu á góða umhirðu á þeim görðum sem við eigum nú þegar. Græn svæði þurfa að þróast samhliða nýjum hverfum, vera aðgengileg íbúum og staðsett þannig að skólar og leikskólar geti nýtt þau.
Aðalskipulagsbreyting í Grænumörk
Undanfarið hefur verið rætt um fyrirhugaðar breytingar í Grænumörk, en erfitt hefur reynst að nálgast frekari upplýsingar um hvert stefnir. Nú liggja fyrir tillögur í skipulagsgátt að breytingum á aðalskipulagi, þar sem gert er ráð fyrir allt að fjögurra hæða byggingum og leyfi fyrir verulegri þéttingu byggðar, eða úr 16 í 55 íbúðir á hektara. Jákvætt er að gert sé ráð fyrir þjónustu, góðu aðgengi og skjólgóðum svæðum sem geta stuðlað að auknum lífsgæðum.
Hér er gott tækifæri og mikilvægt að vanda til verka. Tryggja þarf virkt og raunverulegt samráð við íbúa svæðisins og vinna grenndarkynningar vel. Við í Viðreisn höfum að gefnu tilefni verulegar áhyggjur af því að afsláttur verði veittur á kröfum aðalskipulags, passi sveitarfélagið ekki uppá að framfylgja þessum forsendum. Viðreisn mun ekki gefa neinn afslátt í þessu máli enda er það okkar hjarta mál að byggja bæ sem styður við daglegt líf fólks.
Vöxturinn er í sjálfu sér ekki stærsta áskorunin, heldur hvernig við viljum stýra honum. Við þurfum sterka framtíðarsýn og vinna markvisst að henni og stýra fjölgun íbúa í takt við getu innviða. Höldum áfram að byggja bæinn okkar og gera hann sterkari, ekki bara stærri.
Höfundur skipar 2. sæti á lista Viðreisnar í Árborg.
