Lægri skattar eru réttlætismál fyrir ungt fólk Arnar Elvarsson skrifar 30. apríl 2026 13:31 Það á að borga skatta á Íslandi. Skattar fjármagna heilbrigðiskerfi, menntun og innviði sem skipta okkur öll máli. En skattar verða líka að vera sanngjarnir. Í dag upplifir margt ungt fólk að það borgi sífellt meira en fái sífellt minna til baka. Ungt fólk er að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði. Margir eru í lág- eða millitekjustörfum, vinna með skóla eða eru að reyna að safna fyrir fyrstu íbúð. Samt étur skattbyrðin stóran hluta af fyrstu laununum. Fyrir marga skiptir hver króna máli. Þegar ríkið tekur of stóran hluta af launum vinnandi fólks minnkar hvati til vinnu, sparnaðar og framtaks. Það bitnar sérstaklega á ungu fólki sem er að byggja upp líf sitt frá grunni. Þess vegna eru lægri skattar ekki aðeins efnahagsmál — þeir eru réttlætismál. Við eigum að byrja á því að lækka álögur á vinnandi fólk og hækka ráðstöfunartekjur þeirra sem eru að hefja lífsbaráttuna. Það mætti gera með hækkun persónuafsláttar, einfaldara skattkerfi og markvissum lækkunum á tekjuskatti lægri og millitekjuhópa. Lægri skattar geta líka styrkt atvinnulífið. Fyrirtæki sem halda meira eftir geta fjárfest, ráðið fólk og skapað ný störf. Það skiptir miklu máli á svæðum eins og Suðurnesjum þar sem atvinnuuppbygging og fjölbreytt störf skipta samfélagið miklu máli. Við eigum ekki að spyrja hversu mikið ríkið getur tekið af fólki. Við eigum að spyrja hvernig fólk fær meira frelsi til að byggja eigið líf. Ungt fólk þarf ekki fleiri hindranir. Það þarf fleiri tækifæri. Lægri skattar eru eitt skýrasta skrefið í þá átt. Höfundur er 19 ára íbúi í Suðurnesjabæ.