Hvað er svona gott við að búa í Kópavogi? Sveinn Gíslason skrifar 30. apríl 2026 12:32 Ég hef búið í Kópavogi frá tveggja ára aldri, með smávægilegum hléum þegar ég stundaði nám við Háskóla Íslands og síðar framhaldsnám í Kaupmannahöfn. Í dag nýt ég þeirra forréttinda að geta valið mér og minni fjölskyldu búsetu hvar sem ég kýs. Val mitt er þó skýrt: ég vil búa í Kópavogi. Það er einfaldlega gott að búa hér og ég vil hvergi annars staðar búa. Ég er Kópavogsbúi og ég er stoltur af því. En hvað er það sem gerir Kópavog að svona góðum stað til að búa á? Fyrir utan góða staðsetningu og öfluga nærþjónustu er það fyrst og fremst traust og ábyrg stjórnsýsla. Kópavogur er vel rekið sveitarfélag sem stenst allan samanburð við önnur bæjarfélög á Íslandi. Áhersla hefur verið lögð á hófsemi í álögum á bæjarbúa og skattstofnar ekki fullnýttir nema nauðsyn beri til. Þetta skiptir máli fyrir fjölskyldur og fyrirtæki í bænum og stuðlar að heilbrigðu rekstrarumhverfi. Slík nálgun er ekki sjálfgefin heldur afrakstur markvissrar og ábyrgrar stefnu. Við hjónin eigum fjóra uppkomna syni sem allir hafa gengið í gegnum leik-, grunn- og framhaldsskóla í Kópavogi. Heildarmyndin af skólastarfi bæjarins er góð. Í upphafi þess kjörtímabils sem nú er að ljúka voru leikskólamálin komin í ákveðinn vanda — sumir hafa kallað það þrot — en undir styrkri forystu Framsóknar í Kópavogi var ráðist í nauðsynlegar umbætur. Kópavogsmódelið var innleitt og hefur vakið athygli víða um land; fleiri sveitarfélög hafa tekið það upp í einni eða annarri mynd. Í dag er staðan í leik- og grunnskólum bæjarins heilt yfir góð. Er allt fullkomið? Nei, að sjálfsögðu ekki. En nálgun Framsóknar hefur verið skynsamleg: að vinna jafnt og þétt í málum, með skýra sýn, mælanleg markmið og raunhæfa verkáætlun. Í þessum málaflokki þurfum við stöðugleika, ekki tilraunastarfsemi, U-beygjur eða kollvarpanir. Íþróttalíf í Kópavogi er einnig afar öflugt. Það er ekki tilviljun, heldur endurspeglar markvissa uppbyggingu íþróttamannvirkja og gott samstarf bæjarins við íþróttafélögin. Kópavogur er sannkallaður íþróttabær þar sem félögin í bænum bera af hvað varðar fjölda iðkenda og gæði starfs. Öflugt íþróttastarf, samhliða góðu skólakerfi, er mikilvæg undirstaða heilbrigðs bæjarlífs. Þjónusta við eldri borgara hefur jafnframt verið efld á undanförnum árum. Þetta er ört vaxandi hópur og mikilvægt að mæta þörfum hans af ábyrgð og virðingu. Ég treysti Framsókn best til að leiða þá vinnu áfram. Nú stöndum við Kópavogsbúar frammi fyrir mikilvægu vali í sveitarstjórnarkosningunum 16. maí. Árangri okkar í Kópavogi má ekki taka sem sjálfsögðum hlut. Orri Vignir Hlöðversson skipar efsta sæti B-listans. Hann hefur reynst afar vel sem formaður bæjarráðs og býr yfir mikilli reynslu úr atvinnulífinu. Þá þekkir hann íþróttahreyfinguna vel eftir áralanga forystu þar. Björg Baldursdóttir, í 2. sæti listans, er margreyndur skólastjóri með djúpa og dýrmæta þekkingu á leik- og grunnskólamálum. Þetta er öflugt, reynslumikið og traust fólk sem á fullt erindi í bæjarstjórn Kópavogs. Þess vegna mun ég setja X við B þann 16. maí næst komandi. Ég vil áframhaldandi stöðugleika, framsækna stefnu og gott og reynslumikið fólk við stjórnvölinn. Höfundur er rekstrarhagfræðingur og 7. sæti framboðslista Framsóknar í Kópavogi. 