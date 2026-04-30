Samgöngusáttmáli er ekki heilagur. Ekkert er slegið í stein Símon Þorkell Símonarson Olsen skrifar 30. apríl 2026 09:00 „Það kemur ekki til greina að rífa upp samgöngusáttmálann.“ Svona hefst nýleg grein oddvita flokks sem kom að gerð samgöngusáttmálans á Vísi 29. apríl 2026. Fullyrðingin er skýr. Hún gefur til kynna að ekki standi til að endurskoða samninginn. Breyttar forsendur Samgöngusáttmálinn var kynntur árið 2019. Síðan þá hefur þróun á höfuðborgarsvæðinu verið hröð. Fjöldi ökutækja hefur farið yfir 200.000 og heldur áfram að aukast. Samhliða hefur umferð á helstu stofnæðum þyngst og ferðatími á álagstímum lengst. Þá hefur fyrirsjáanleiki í umferð minnkað. Þetta eru mælanlegar breytingar sem hafa áhrif á daglegt líf íbúa. Þörf á endurmati Þegar forsendur breytast er eðlilegt að taka verkefni af þessari stærðargráðu til endurmats. Slík endurskoðun er hluti af eðlilegri stjórnsýslu. Að útiloka endurskoðun fyrirfram felur í sér að horfa fram hjá þeirri þróun sem hefur átt sér stað. Hvað felst í endurskoðun? Endurskoðun þarf ekki að þýða að hætt sé við allt sem ákveðið var. Hún getur falist í því að fara yfir einstaka þætti og meta árangur: – Hefur ferðatími styst eða lengst? – Hefur álag dreifst eða þéttst? – Skilar fjárfesting tilætluðum ávinningi? Slíkt mat er forsenda þess að hægt sé að forgangsraða með ábyrgum hætti. Áhrif á daglegt líf Samgöngur snerta daglegt líf fólks með beinum hætti. Lengri ferðatími hefur áhrif á vinnu, fjölskyldulíf og aðgengi að þjónustu. Þegar breytingar í kerfinu leiða til aukins álags er eðlilegt að það sé tekið til skoðunar. Ákvörðun í höndum meirihluta Ákvarðanir um breytingar á samgöngusáttmálanum eru ekki í höndum eins aðila. Þær ráðast af pólitískum meirihluta hverju sinni. Það þýðir að niðurstaðan ræðst á endanum af því hvaða sjónarmið fá brautargengi eftir kosningar. Niðurstaða Samgöngusáttmáli er ekki óbreytanlegur. Eins og önnur stór verkefni þarf hann að standast reglubundið mat. Það er hægt að breyta því sem virkar ekki. Ekkert er slegið í stein. Spurningin er ekki hvort breytingar séu mögulegar, heldur hvort vilji sé til staðar. Ef því er haldið fram að breytingar komi ekki til greina, þá er rétt að rifja upp að slíkt er pólitísk afstaða – ekki óhjákvæmilegur veruleiki. Höfundur er tómstunda- og félagsmálafræðingur og skipar 18. sæti á lista Miðflokksins í Reykjavík. Anna Sigríður Guðnadóttir Skoðun Þegar pólitíska tilfinningarótið tætir niður gagnrýna hugsun og vanvirðir tjáningarfrelsið Sóley Sævarsdóttir Meyer Skoðun Frábær árangur í bólusetningum gegn mislingum á Íslandi Ingileif Jónsdóttir Skoðun Þegar jafnréttissjónarmið stjórnmálaflokka bitna á fjárhagsstöðu barnafjölskyldna Kristín Þóra Reynisdóttir Skoðun Stöndum með unga fólkinu í Kópavogi Elvar Bjarki Helgason Skoðun Skoðun Skoðun Áhrifamat; Hvað aðild myndi þýða fyrir hinn almenna Íslending Matthías Ólafsson,Cailean Macleod skrifar Skoðun Hversu oft má samgöngukerfi bregðast? Friðrik Björgvinsson skrifar Skoðun Hafnarfjörður, höfnin, samgöngur og samfélagið Guðmundur Fylkisson skrifar Skoðun Eru huldufólk enn til eða höfum við hætt að sjá það? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Öruggt húsnæði eru mannréttindi - líka í Hafnarfirði Ester Bíbí Ásgeirsdóttir skrifar Skoðun Samgöngusáttmáli er ekki heilagur. Ekkert er slegið í stein Símon Þorkell Símonarson Olsen skrifar Skoðun Hvernig get ég aðstoðað? Sverrir Páll Einarsson skrifar Skoðun Samfélagið í fyrsta sæti Daði Pálsson skrifar Skoðun Þegar pólitíska tilfinningarótið tætir niður gagnrýna hugsun og vanvirðir tjáningarfrelsið Sóley Sævarsdóttir Meyer skrifar Skoðun Menntamál í Hafnarfirði: Raunverulegar lausnir fyrir nemendur og starfsfólk Margrét Lilja Pálsdóttir skrifar Skoðun Skrölt á gömlum Land Cruiser í þjóðaratkvæðagreiðslu Bjarki Fjalar Guðjónsson skrifar Skoðun Þau sem hafna framförum Birkir Ingibjartsson skrifar Skoðun Stöndum með unga fólkinu í Kópavogi Elvar Bjarki Helgason skrifar Skoðun Er bara best að þegja? Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar Skoðun Lengjum opnunartíma leikskóla Aron Ólafsson skrifar Skoðun Hvernig líður Mosfellsbæ? Anna Sigríður Guðnadóttir skrifar Skoðun Daglegt líf eldri borgara í Reykjavík: Afhverju ekki eins og í Regínu? Andrea Edda Guðlaugsdóttir skrifar Skoðun Frábær árangur í bólusetningum gegn mislingum á Íslandi Ingileif Jónsdóttir skrifar Skoðun Þegar jafnréttissjónarmið stjórnmálaflokka bitna á fjárhagsstöðu barnafjölskyldna Kristín Þóra Reynisdóttir skrifar Skoðun Stöðnun? Tölum um staðreyndir Bjarni Halldór Janusson skrifar Skoðun Loforðin sjö – Ofbeldi, hvað svo? – Ég lofa Sigrún Sigurðardóttir skrifar Skoðun Hver má búa í Garðabæ? Þorbjörg Þorvaldsdóttir skrifar Skoðun Verðlagseftirlit Viðreisnar – Gamall draugur í fylgd skattalækkunar Bergþór Ólason skrifar Skoðun Framsækið skipulag á landsvísu Guðjón Sigurbjartsson skrifar Skoðun Diplómanámið í HÍ: Menntun sem breytir lífi Nemendur í starfstengdu diplómanámi HÍ skrifar Skoðun Frá Jens Mustermann til CR7: hugvekja um vörumerki knattspyrnumanna Jóhann Skúli Jónsson skrifar Skoðun Hvað veist þú? Hugsum áður en við sendum Björk Jónsdóttir skrifar Skoðun Hvernig kveikjum við neistann? Ólína Laxdal,Sólveig Nikulásdóttir skrifar Skoðun Fangelsismál - hættum þessu rugli Guðbjörg Sveinsdóttir skrifar Skoðun HK á skilið meiri metnað Gunnar Gylfason skrifar Sjá meira