Skoðun

Hvernig get ég að­stoðað?

Sverrir Páll Einarsson skrifar

Ég er stoltur Reykvíkingur. Ég hef ávallt haldið því fram að Reykjavíkurborg hafi verið hvað allra sveitarfélaga öflugust að viðhalda blómlegu menningarlífi í þágu allra landsmanna og sérstaklega fyrir íbúa hennar.

Staðreyndin er þó sú að menningarlíf hefur dalað á síðustu árum. Það hefur verið lagður steinn í götu þeirra sem vilja bæta nærumhverfi sitt og njóta þess með samborgurum sínum.

Ekki var hægt að halda hátíðina Kátt á Klambratúni í Reykjavík vegna ofrukkunar Reykjavíkurborgar fyrir leigu á Klambratúni og fluttist hún í kjölfarið í Hafnarfjörð. Þessum stórskemmtilega viðburði er því ekki lengur beint að Reykvíkingum.

Borgarstjórn á að efla framtakssama Reykvíkinga til að bæta menningarlíf í borginni. Það er mikið af skapandi fólki í Reykjavík og borgarstjórn á að styðja við þá sem vilja fylla Reykjavíkurborg af lífi, list og menningu.

Viltu vera með tónlistarhátíð í Hljómskálagarðinum? Snilld, hvernig get ég aðstoðað?

Viltu vera með barna- og fjölskylduhátíð á Klambratúni? Frábært mál, þið fáið afnot af því landi fyrir slikk.

Vilt þú vera með pop-up veitingastað í hverfinu þínu? Æðislegt framtak, leyfðu mér að hjálpa þér.

Snúa verður viðhorfinu hjá Reykjavík úr “Þú ert ekki að gera þetta rétt” yfir í “Hvernig get ég aðstoðað?"

Höfundur er forseti Uppreisnar og skipar sjöunda sæti á lista Viðreisnar í Reykjavík.

