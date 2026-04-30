Á síðustu vikum og mánuðum hef ég hitt fjölda íbúa sem segja sömu sögu: það er orðið of erfitt fyrir ungt fólk að koma sér þaki yfir höfuðið. Þetta er ekki tilfinning, heldur staðreynd sem öll gögn styðja.
Samkvæmt greiningum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (HMS) er ljóst að þörfin fyrir fjölbreytt og hagkvæmt húsnæði fer vaxandi, sérstaklega fyrir ungt fólk og þá sem eru að stíga sín fyrstu skref á markaði og það er á okkar ábyrgð að bregðast við því hér í Kópavogi.
Ef við rýnum í gögnin og horfum á staðreyndirnar þá má sjá að í dag eru 410 Kópavogsbúar á biðlista eftir leiguíbúð hjá Bjargi. Þetta er eftirspurn frá raunverulegu fólki. Á sama tíma sýnir húsnæðisáætlun Kópavogs allt aðra mynd. Þar er gefið í skyn að þörfin fyrir almennar leiguíbúðir fyrir tekju- og eignalága sé nánast engin, jafnvel aðeins örfáar íbúðir á næstu árum.
Þegar 410 manns eru á biðlista en áætlunin gefur til kynna að þörfin sé vart til staðar, þá er eitthvað verulega að. Áður hefur verið bent á að húsnæðisáætlun Kópavogs endurspegli ekki raunverulega stöðu og skortur á gögnum og forsendum grafi undan niðurstöðum hennar. Sú gagnrýni á fullan rétt á sér.
Ef við bætum við gögn HMS verður myndin enn skýrari, framundan er veruleg íbúðaþörf, sérstaklega í minni og hagkvæmari íbúðum sem henta ungu fólki og fyrstu kaupendum. Þrátt fyrir þetta ákvað meirihlutinn að hafna umsókn Bjargs íbúðafélags um stofnframlag vegna uppbyggingar 24 íbúða við Hallarhvarf. Sú ákvörðun er ekki bara umdeilanleg hún er í beinni mótsögn við eigin stefnu meirihlutans en í málefnasáttmála Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks er skýrt kveðið á um að skapa eigi svigrúm fyrir óhagnaðardrifin byggingarfélög, hlutdeildarlán og námsmannaíbúðir.
Hlutverk óhagnaðardrifa leigufélaga er ekki að hámarka arð heldur að tryggja fólki öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði. Þetta eru lausnir fyrir fólk sem vinnur, greiðir sín gjöld en kemst ekki inn á markaðinn. Við erum ekki að bregðast við raunverulegri eftirspurn heldur taka ákvarðanir sem gera stöðuna verri fyrir ungt fólk og fjölskyldur í bænum.
Höfundur skipar 5. sæti á lista Viðreisnar í Kópavogi.
Elvar Bjarki Helgason skrifar
Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar
Aron Ólafsson skrifar
Anna Sigríður Guðnadóttir skrifar
Andrea Edda Guðlaugsdóttir skrifar
Ingileif Jónsdóttir skrifar
Kristín Þóra Reynisdóttir skrifar
Bjarni Halldór Janusson skrifar
Sigrún Sigurðardóttir skrifar
Þorbjörg Þorvaldsdóttir skrifar
Bergþór Ólason skrifar
Guðjón Sigurbjartsson skrifar
Nemendur í starfstengdu diplómanámi HÍ skrifar
Jóhann Skúli Jónsson skrifar
Björk Jónsdóttir skrifar
Ólína Laxdal,Sólveig Nikulásdóttir skrifar
Guðbjörg Sveinsdóttir skrifar
Gunnar Gylfason skrifar
Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Jónas Guðnason skrifar
Beitir Ólafsson skrifar
Hulda Hrund Guðrúnar Sigmundsdóttir,Tanja Mjöll Ísfjörð Magnúsdóttir skrifar
Þuríður Harpa Sigurðardóttir skrifar
Matthías Bjarnason skrifar
Ólafur Eysteinn Sigurjónsson skrifar
Orri Björnsson skrifar
Vilmar Pétursson skrifar
Benedikt S. Benediktsson skrifar
Karólína M. Jónsdóttir skrifar
Lúðvík Júlíusson skrifar
Lilja Dögg Jónsdóttir skrifar