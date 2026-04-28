Húsnæðisframboð er hornsteinn þess hvort samfélagið okkar haldi áfram að vaxa eða staðni og það er sannarlega tími til kominn að endurskoða húsnæðismál í Ísafjarðarbæ.
Fyrir margt ungt fólk er fyrsta skrefið inn á markaðinn orðið óraunhæft. Það er ekki bara erfitt að safna fyrir útborgun til að komast í eigið húsnæði, heldur er erfitt að finna leiguhúsnæði á meðan safnað er.
Þetta er gríðarleg hindrun fyrir fólk sem vill setjast að í okkar góða bæjarfélagi og því er mikilvægt fyrir okkur að spyrja okkur: Hvernig ætlum við að halda í unga fólkið okkar ef það er hvorki hægt að leigja né kaupa? Það segir sig sjálft að bæjarfélagið getur ekki haldið áfram að vaxa nema að uppbygging húsnæðis fylgi með og ekki er einungis hægt að treysta á getu foreldra til að halda þaki yfir uppkomnum börnum sínum
Á sama tíma sitja eldri íbúar oft fastir í húsnæði sem hentar þeim ekki lengur. Ekki vegna þess að þeir vilji það, heldur vegna þess að það vantar raunhæfa valkosti til að minnka við sig. Þetta stoppar hreyfanleika á húsnæðismarkaði bæjarfélagsins.
Raunin er sú að hringrásin er brotin. Ungt fólk kemst ekki inn, eldra fólk kemst ekki út, og uppbyggingin er mörgum árum á eftir íbúafjölgun og brúar ekki bilið. Afleiðingin er stöðnun sem við höfum einfaldlega ekki efni á.
Lágtekjuhópar finna hvað mest fyrir þessu; einstæðir foreldrar, fólk í láglaunastörfum, öryrkjar, námsmenn sem eru að reyna að fóta sig á vinnumarkaði. Þetta er oft fólk sem heldur samfélaginu gangandi en situr fast í ótryggu húsnæði þar sem framtíðin er alltaf háð sölu eigna eða leigusamningi.
Því er löngu tímabært að horfa á húsnæðismál Ísafjarðarbæjar með nýjum augum. Ekki bara bíða eftir markaðurinn leysi málið, heldur skoða markvisst hvaða leiðir bæjarstjórn getur farið til að hraða uppbyggingu, auka framboð og tryggja að samfélagið haldi áfram að vera lifandi. Þetta krefst þess að við tökum ákvörðun um að gera hlutina öðruvísi.
Óhagnaðardrifin leigufélög bjóða upp á raunhæfan valkost; þar er markmiðið ekki að hámarka arð, heldur að tryggja stöðugt, öruggt og viðráðanlegt húsnæði til langs tíma. Slík uppbygging getur skapað þann fyrirsjáanleika sem vantar sárlega fyrir alla þá hópa sem eiga erfitt með að fóta sig á hefðbundnum markaði.
Þess vegna viljum við í Samfylkingunni í Ísafjarðarbæ leita samstarfs við óhagnaðardrifin leigufélög og félagasamtök við uppbyggingu húsnæðis í bæjarfélaginu.
Öflugt samfélag býður upp á fjölbreyttar leiðir í húsnæðismálum. Gerum það saman.
Höfundur er oddviti á lista Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ.
Elín Ebba Ásmundsdóttir skrifar
Herdís Anna Ingimarsdóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar
Svanfríður Bergvinsdóttir skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Bessí Þóra Jónsdóttir skrifar
Hjalti Pálsson skrifar
Bjarni Fritzson skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Jónas Már Torfason skrifar
Jóhanna Erla Guðjónsdóttir,Guðmundur Fylkisson skrifar
Hallfríður G. Hólmgrímsdóttir skrifar
Thelma B. Árnadóttir skrifar
Ragnhildur Bjarkadóttir skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Ingunn Gunnarsdóttir skrifar
Þorgerður Lilja Björnsdóttir skrifar
Jakob Jakobsson skrifar
Jón Guðni Guðmundsson skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Hlynur Áskelsson,Baldur Borgþórsson skrifar
Berglind Rán Ólafsdóttir,Björn Örvar skrifar
Anna Margrét Ólafsdóttir skrifar
Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar
Siv Friðleifsdóttir skrifar
Þorvaldur Daníelsson skrifar