Skoðun

Börnin fyrst – fjár­mögnun til fram­tíðar

Jóhanna Erla Guðjónsdóttir og Guðmundur Fylkisson skrifa

Það er einföld staðreynd að samfélag er aldrei sterkara en sú vernd sem það veitir börnum sínum. Það þarf heilt þorp til að ala upp barn. Í Hafnarfirði stöndum við frammi fyrir vaxandi verkefni, sífellt fleiri börn og ungmenni glíma við fjölþættan vanda og þurfa stuðning fyrr en áður. Þetta eru ekki tölur í skýrslum né nafnlaus mál í kerfum. Þetta eru börn sem búa hér í Hafnarfirði, ganga í leik-, grunn- og framhaldsskóla og eru framtíð samfélagsins okkar. Þau þurfa viðbrögð núna, ekki þegar vandinn er orðinn dýrari og erfiðari viðureignar fyrir barnið, fjölskylduna og samfélagið allt. Þess vegna skiptir tíminn öllu máli.

Ábyrg forgangsröðun skilar raunverulegum árangri

Framsýnn maður lét reikna út kostnað og ávinning af því að aðhafast, útkoman var að það sparast 7 krónur til framtíðar fyrir hverja eina sem er sett aukalega í málaflokkinn. Pólitík snýst því miður oft um að koma vel út innan kjörtímabils til að fá endurkjör. Þessi málaflokkur er þannig að ávinningurinn kemur ekki í ljós strax, ekki innan kjörtímabils heldur næsta eða þarnæsta. Skýr forgangsröðun og ábyrg vinnubrögð fela í sér að grípa fyrr inn, styðja við fagfólk og styrkja grunninn.

Byggjum á því sem virkar

Við eigum sterkt skólakerfi, faglegt starfsfólk og við vitum að snemmtæk íhlutun skilar árangri. Það er árangur sem skiptir máli, sem Framsókn ætlar að byggja áfram á, ekki grafa undan. Við verðum að tryggja að ungmenni sem hafa misst fótfestu fái ný tækifæri. Enginn á að falla á milli kerfa og ekkert ungmenni á að sitja eftir án stuðnings, náms eða atvinnu. Þetta snýst um forgangsröðun.

Framtíðin byggist á ábyrgð í dag

Að standa með börnum, ekki bara í orði heldur í verki. Við í Framsókn veljum að halda áfram á þeirri braut sem skilar árangri, að grípa fyrr inn, styðja betur við börnin og byggja sterkara samfélag til framtíðar. Börnin okkar mega ekki bíða, ábyrgðin er okkar og við ætlum að standa undir henni. Samfélagið, þorpið, þarf einnig að fylgja þeim eftir fyrstu árin þegar þau eru orðin fullorðin í skilningi laganna því það er hagur þorpsins að þau verði nýtir þjóðfélagsþegnar til framtíðar, þaðan koma tekjurnar sem samfélagið er rekið á.

Jóhanna Erla er félagsráðgjafi og skipar 4. sæti lista Framsóknar í Hafnarfirði. Guðmundur er lögreglumaður og skipar 5. sæti listans.

