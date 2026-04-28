E-listinn er ekki málið áfram í Reykjavík – Miðflokkurinn er það Helgi Áss Grétarsson skrifar 28. apríl 2026 09:20 Völd og áhrif embættismanna Reykjavíkurborgar eru mikil. Sumir myndu segja of mikil og hafa þá í flimtingum að kerfið í borginni sé bara hluti af valdamesta stjórnmálaflokki á Íslandi, E-listanum, lista embættismanna. Slík greining á völdum og áhrifum embættismannakerfis Reykjavíkurborgar kann að vera ósanngjörn þar eð auðvitað þarf slíkt kerfi að vera starfandi til að hægt sé að hrinda stefnumálum í framkvæmd. En stjórnmál snúast ekki eingöngu um kerfisbundnar lausnir á vandamálum samfélagsins heldur hvaða gildi og grunngerð einkennir stjórn hins opinbera. Þannig er augljóst að skrifræðið við stjórn Reykjavíkurborgar er orðið of mikið og forsjárhyggjan alltumlykjandi. Þessu þarf að breyta, meðal annars á sviði byggingar- og skipulagsmála, á sviði stafrænnar þjónustu og við rekstur borgarapparata á borð við heilbrigðiseftirlitið sem gefa út starfsleyfi og rekstrarleyfi. Með þessari upptalningu er á engan hátt gert lítið úr því starfi sem margt öflugt starfsfólk borgarinnar sinnir á hverjum degi. Aðalatriðið er að láta mannauð borgarinnar sinna verkefnum sem skipta mestu máli, bæði í bráð og lengd - beina orku og tíma starfsfólks að grunnþjónustu borgarinnar. Við þurfum ekki á fagurgala stjórn- og embættismanna að halda – meira er um vert að leysa úr raunverulegum áskorunum í skólamálum, í samgöngumálum og í velferðarmálum. Áframhaldandi stjórn á grunni svokallaðs sérfræðingavalds embættismanna er ekki málið fyrir Reykjavík. Miðflokkurinn er það frekar. Hann þorir að taka á samfélagslegum meinum með raunsæjum hætti og teflir fram oddvita í borgarstjórnarkosningum sem hefur áratuga reynslu af því að stýra stórum rekstrareiningum. Við þurfum nefnilega á vorhreingerningu að halda í Ráðhúsi Reykjavík hinn 16. maí næstkomandi. Fyrir þá borgarbúa sem vilja breytingar er besti leikurinn fram á við að kjósa Miðflokkinn. Tækifærið er núna! Höfundur er varaborgarfulltrúi og skipar 5. sætið á lista Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. 