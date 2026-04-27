Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði fékk gervigreindina til þess að kokka upp súlurit með misvísandi upplýsingum um meðalaldur barna við innritun í leikskóla í nokkrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Þessi framsetning heitir einu nafni upplýsingaóreiða og er óboðleg í opinberri umræðu um mikilvæg grundvallarmál eins og leikskólamál eru.
Tilgangurinn helgar meðalið
Gervigreind oddvitans var ætlað að bera saman meðalaldur við inngöngu í leikskóla en virðist af einhverjum ástæðum hafa notað lágmarksinntökualdur í sveitarfélögum þar sem Sjálfstæðisflokkurinn er í meirihluta, Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavog, og bar það svo saman við meðalaldur innritunar í Reykjavík og Reykjanesbæ þar sem Samfylkingin er í meirihluta. Súluritið sagði að meðalaldurinn væri 14 mánuðir í Hafnarfirði þegar meðalaldur við innritun er í raun 17,7 mánuðir. Svipaða sögu má segja um hin sveitarfélögin undir stjórn Sjálfstæðisflokksins í súluriti gervigreindar oddvitans. Hér virðist tilgangurinn einfaldlega helga meðalið.
Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði segist elska Hafnarfjörð, og það er vafalaust rétt því öll elskum við bæinn okkar, en hann elskar greinilega ekki vönduð vinnubrögð.
Vinnubrögð sem grafa undan trausti
Leikskólamál eru alvörumál sem snerta hagsmuni barnafjölskyldna í Hafnarfirði og starfsfólks leikskóla. Stjórnmálamenn bera því ríka ábyrgð þegar rætt er um jafn veigamikið mál og hér er á ferðinni. Við verðum að nálgast málið af ábyrgð og tala með hreinskilnum hætti við foreldra, starfsfólk og íbúa vegna þess að þegar allt kemur til alls þá snýst þetta um hagsmuni og velferð barnanna.
Það kann því ekki góðri lukku að stýra þegar flokkurinn sem hefur farið fyrir stjórn bæjarins síðustu tólf ár, Sjálfstæðisflokkurinn, skuli nýta sér upplýsingaóreiðu sem er kokkuð upp af gervigreind til þess að berja á Samfylkingunni. Það er dapur vitnisburður um 12 ára stjórnarsetu Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði ef hann hefur ekki upp á neitt annað að bjóða. Þetta eru ekki boðleg vinnubrögð og þau grafa undan trausti á stjórnmálunum og pólitískri umræðu. Við megum ekki við því og vinnubrögð sem byggja á óskhyggju gervigreindarinnar til þess að klekkja á pólitískum andstæðingum eiga ekki að sjást við stjórn bæjarins.
Kominn tími á breytingar í Hafnarfirði
Það eru sem betur fer bæjarstjórnarkosningar 16. maí nk. þar sem kjósendum gefst tækifæri til þess að velja annars konar vinnubrögð við stjórn bæjarins. Samfylkingin er tilbúin til þess að taka við stjórn bæjarins að loknum kosningum og kjósendur geta treyst því að vinnubrögð okkar í meirihluta munu einkennast af gagnsæi, hreinskilni og raunsæi gagnvart flóknum og mikilvægum málum en ekki innihaldslausum glansmyndum og hvað þá upplýsingaóreiðu sem gervigreindin kokkar upp fyrir okkur. Það er kominn tími á breytingar í Hafnarfirði!
Höfundur er bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Hafnarfirði og skipar 3. sætið á framboðslista flokksins.
