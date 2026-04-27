Skoðun

Að tala í mót­sögn við sjálfan sig eða sitja hjá?

Eva Þorsteinsdóttir skrifar

Sjálfstæðisflokkurinn boðar breytingar í borginni komist þau til valda. En er hægt að treysta því?

— Borgarlína: Sjálfstæðisflokkurinn hefur farið mikinn um að Borgarlína verði endurskoðuð. Hvað þýðir það á mannamáli?

Á kjörtímabilinu voru skiptar skoðanir um borgarlínuverkefnið í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins. Á meðan flokkurinn hafði sex borgarfulltrúa, lögðust fjórir þeirra gegn borgarlínu. Hildur Björnsdóttir oddviti var ekki einn af þeim!

Hildur var hlynnt verkefninu eins og margoft hefur komið fram í ræðu og riti.

Í viðtali á Útvarpi Sögu í janúar sagði Hildur að ekki væri raunhæft að hætta við borgarlínuverkefnið og að markmiðið væri ekki að fella það niður heldur að “laga” verkefnið.

— Bílastæði: Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað fyrir því að bílastæði verði endurheimt og gjaldskylda og gjaldskyldutími lækkaður.

Hvernig má þá vera að í mars 2021 þegar þáverandi meirihluti Samfylkingar, Pírata, Viðreisnar og VG samþykktu aðgerðaráætlun loftslagsmála sem fól meðal annars í sér að bílastæðum Reykjavíkur skyldi fækkað um 2% árlega, eða um 600 stæði, þrátt fyrir mikla fjölgun íbúða á sama tíma, að Hildur núverandi oddviti greiddi atkvæði með áætluninni og þar með stefnu um mikla fækkun bílastæða í borginni?

Árið 2023 gerði vinstri meirihlutinn í borginni eina mestu hækkun þjónustugjalda hjá Reykjavíkurborg. Gjaldskyldutími á P1 og P2 var lengdur til kl 21 alla daga og sunnudögum bætt við. Einnig voru gjaldsvæði stækkuð inní hreinar íbúabyggðir í Austur og Vesturbæ. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks sátu hjá við þessar tillögur!

Ljóst er að þeir flokkar sem styðja Borgarlínuna styðja um leið miklar skattahækkanir á Reykvíkinga. Skattahækkanir er ekki það sem borgarbúar þurfa á að halda.

Miðflokkurinn er hinsvegar mjög skýr í afstöðu sinni hvort sem um er að ræða borgarlínuverkefnið eða bílastæðamál.

Frambjóðendur flokksins vilja fjölga bílastæðum í miðborginni og þar sem þörf er á. Lækka gjaldskyldu í “gamla verðið”, stytta gjaldtímann, og tekur skýra afstöðu gegn borgarlínu.

Miðflokkurinn talar hvorki í mótsögn né ætlar sér að sitja hjá!

Höfundur er frambjóðandi Miðflokksins Í Reykjavík.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið