Að tala í mótsögn við sjálfan sig eða sitja hjá? Eva Þorsteinsdóttir skrifar 27. apríl 2026 13:48 Sjálfstæðisflokkurinn boðar breytingar í borginni komist þau til valda. En er hægt að treysta því? — Borgarlína: Sjálfstæðisflokkurinn hefur farið mikinn um að Borgarlína verði endurskoðuð. Hvað þýðir það á mannamáli? Á kjörtímabilinu voru skiptar skoðanir um borgarlínuverkefnið í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins. Á meðan flokkurinn hafði sex borgarfulltrúa, lögðust fjórir þeirra gegn borgarlínu. Hildur Björnsdóttir oddviti var ekki einn af þeim! Hildur var hlynnt verkefninu eins og margoft hefur komið fram í ræðu og riti. Í viðtali á Útvarpi Sögu í janúar sagði Hildur að ekki væri raunhæft að hætta við borgarlínuverkefnið og að markmiðið væri ekki að fella það niður heldur að “laga” verkefnið. — Bílastæði: Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað fyrir því að bílastæði verði endurheimt og gjaldskylda og gjaldskyldutími lækkaður. Hvernig má þá vera að í mars 2021 þegar þáverandi meirihluti Samfylkingar, Pírata, Viðreisnar og VG samþykktu aðgerðaráætlun loftslagsmála sem fól meðal annars í sér að bílastæðum Reykjavíkur skyldi fækkað um 2% árlega, eða um 600 stæði, þrátt fyrir mikla fjölgun íbúða á sama tíma, að Hildur núverandi oddviti greiddi atkvæði með áætluninni og þar með stefnu um mikla fækkun bílastæða í borginni? Árið 2023 gerði vinstri meirihlutinn í borginni eina mestu hækkun þjónustugjalda hjá Reykjavíkurborg. Gjaldskyldutími á P1 og P2 var lengdur til kl 21 alla daga og sunnudögum bætt við. Einnig voru gjaldsvæði stækkuð inní hreinar íbúabyggðir í Austur og Vesturbæ. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks sátu hjá við þessar tillögur! Ljóst er að þeir flokkar sem styðja Borgarlínuna styðja um leið miklar skattahækkanir á Reykvíkinga. Skattahækkanir er ekki það sem borgarbúar þurfa á að halda. Miðflokkurinn er hinsvegar mjög skýr í afstöðu sinni hvort sem um er að ræða borgarlínuverkefnið eða bílastæðamál. Frambjóðendur flokksins vilja fjölga bílastæðum í miðborginni og þar sem þörf er á. Lækka gjaldskyldu í "gamla verðið", stytta gjaldtímann, og tekur skýra afstöðu gegn borgarlínu. Miðflokkurinn talar hvorki í mótsögn né ætlar sér að sitja hjá! Höfundur er frambjóðandi Miðflokksins Í Reykjavík. Bergþór Ólason Skoðun Hverskonar borg viljum við? Bolli Héðinsson Skoðun Hvar er næsti háskóli? Sjúkrahús? Alþjóðaflugvöllur? Unnur Pétursdóttir Skoðun Af hverju skiptum við stundum um tungumál þegar við þurfum þess ekki? Valerio Gargiulo Skoðun Öryggi og gæði í leikskólum – ábyrgð okkar Gunnþórunn Valsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Meðvituð blekking um og upplýsingaóreiða um fullveldið Kristinn Karl Brynjarsson skrifar Skoðun Að tala í mótsögn við sjálfan sig eða sitja hjá? Eva Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Fjölbreytt ferðaþjónusta á víðsjárverðum tímum Inga Hlín Pálsdóttir skrifar Skoðun Hvar á láglaunafólk að búa? Finnbjörn A Hermannsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar Skoðun Skapandi greinar: lykill að nýsköpun Anna Hildur Hildibrandsdóttir skrifar Skoðun Mataræði og hjartaheilsa Ellen Alma Tryggvadóttir skrifar Skoðun Hrein torg, fögur borg Hildur Björnsdóttir skrifar Skoðun Gegn regnboganum: Hugmyndafræði, umburðarlyndi og frjálslyndi Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Fyrsta stefna Reykjavíkurborgar um gönguvæna borg Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Rangárþing eystra í atvinnusóknarsvæði höfuðborgarsvæðisins Inger Erla Thomsen skrifar Skoðun Hverskonar borg viljum við? Bolli Héðinsson skrifar Skoðun Röskun hafstrauma er þjóðaröryggismál Jóna Þórey Pétursdóttir skrifar Skoðun Öryggi og gæði í leikskólum – ábyrgð okkar Gunnþórunn Valsdóttir skrifar Skoðun Fagmennska og valddreifing í þágu íbúa Hveragerðis Lárus Jónsson skrifar Skoðun Lýðræðislegur fasisti í Evrópu Hermann Stefánsson skrifar Skoðun Hvar er næsti háskóli? Sjúkrahús? Alþjóðaflugvöllur? Unnur Pétursdóttir skrifar Skoðun Frelsi foreldra eða forsjárhyggja ríkisins? Bergþór Ólason skrifar Skoðun Kynferðisofbeldi gegn börnum – við þurfum að gera betur Sigurþóra Bergsdóttir skrifar Skoðun Mikilvæg uppbygging nýs golfvallar í landi Hafnarfjarðar Kolbrún Magnúsdóttir skrifar Skoðun Frí tómstund fyrir þitt barn? Sara Björg Sigurðardóttir skrifar Skoðun Í skólanum er skemmtilegt að vera - eða hvað? Hanna Dóra Markúsdóttir skrifar Skoðun Af hverju skiptum við stundum um tungumál þegar við þurfum þess ekki? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Sjávarútvegur, fæðuöryggi og þróun heimsmála Þollý Rósmundsdóttir skrifar Skoðun Hreinskilni í leikskólamálum Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Almannarómur um gervigreind Óttar Kolbeinsson Proppé skrifar Skoðun Amma mætti á þing kennara Meyvant Þórólfsson skrifar Skoðun Skugginn sem eltir: Þegar einelti fullorðinna fær að þrífast Ólafur Björn Guðmundsson skrifar Skoðun Ekki bara barnvænt sveitarfélag í kosningabaráttu Leyla Ósk Jónsdóttir skrifar Skoðun Frá auðlindaforskoti til þekkingarforskots Sigurður Atli Jónsson skrifar Skoðun Schengen - hvað færir það okkur? Aðalstein Júlíus Magnússon skrifar Sjá meira