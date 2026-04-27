Rangárþing eystra í atvinnusóknarsvæði höfuðborgarsvæðisins Inger Erla Thomsen skrifar 27. apríl 2026 11:48 Í Rangárþingi eystra er sterkt atvinnulíf og hér erum við öflug í mikilvægum atvinnugreinum. Íbúar sveitarfélagsins eru með þeim fremstu á landsvísu í ferðaþjónustu, landbúnaði og matvælaframleiðslu, og þær atvinnugreinar þarf að hlúa að og efla. Atvinnulífið gæti þó vel verið fjölbreyttara þrátt fyrir að tækifærin hafi aukist undanfarið, m.a. með flutningi Náttúruverndarstofnunar í sveitarfélagið. Við þurfum að vinna markvisst að því að auka hér tækifæri fólks til atvinnu og náms. Fyrst og fremst svo að ungt fjölskyldufólk sjái raunverulega fram á að geta sest hér að. Grunnurinn að því er að byggja hér upp aðstöðu til fjarvinnu en það er nauðsynleg framtíðarsýn til að halda hér sjálfbærri byggð sem er ekki háð fáum atvinnugreinum og sveiflunum sem þeim kann að fylgja. Raunhæfur möguleiki Í Rangárþingi eystra er yndislegt að búa og sveitarfélagið er mörgum eftirsóknarverðum kostum gætt. Hér höfum við glæsilegan nýja leikskóla, frábæran grunnskóla, öflugt íþróttastarf og tónlistarlíf sem er engu líkt, svo eitthvað sé nefnt. Það sem er þó eftirsóknarverðast er kyrrðin og nándin við náttúruna. Við flýtum okkur hægar hér en á höfuðborgarsvæðinu, ysið og þysið er minna, og svo er alltaf ótrúlega gaman alls staðar þar sem Rangæingar koma saman. Við erum líka aðeins um 100 km frá Reykjavík, sem er fullkomin fjarlægð og nógu stutt til að skreppa reglulega í bæinn. Það liggur því auðvitað beinast við að fólk flytjist hingað, vinni fjarvinnu frá höfuðborgarsvæðinu og leggi leið sína í bæinn ef þörf er á. En raunin er því miður önnur og við missum allt of mikið af góðu fólki héðan. Undirrituð fluttist í sveitarfélagið fyrir nokkrum árum, hefur sest hér að og ætlar sér ekki að fara neitt. Ég gæti þó hins vegar neyðst til þess að flytja héðan ef tækifæri til atvinnu skerðast með takmarkaðri fjarvinnuaðstöðu, og upp kæmi sú staða að ég geti ekki nýtt mér þá menntun sem ég hef héðan. Sjálf skrifaði ég tvær lokaritgerðir í háskóla héðan frá Hvolsvelli og starfa í fjarvinnu frá höfuðborgarsvæðinu, ég þekki það því af eigin raun hvaða fjölmörgu möguleikar hér eru. En ég var líka heppin að fá hér góða skrifstofuaðstöðu, sem ég er þakklát fyrir enda var ég orðin gríðarlega einangruð á tímabili. Það var því mikil björg fyrir mig að fá að leigja aðstöðu og fá tækifæri til að hitta og kynnast því góða fólki sem er þar. En aðstaðan sem er til staðar í Ráðhúsi Rangárþings eystra, þangað sem Náttúruverndarstofnun fluttist, er takmörkuð og býður ekki upp á m.a. skammtímaleigu eða samskonar leigu og er víða í vinnustaðaklösum. Ef við viljum fjölga tækifærunum og gera fjarvinnu að raunverulegum möguleika þá þarf að opna sérstaka aðstöðu, með fjölda borða og fjölbreyttum leigumöguleikum. Sameiginlegt markmið ríkis og sveitarfélaga Markmið aðgerðaráætlunar byggðaáætlunar er að auka búsetufrelsi með fjölgun atvinnutækifæra og auknum fjölbreytileika starfa á landsbyggðinni, til að stuðla að því úthlutaði innviðaráðherra 50 milljónum núna í mars í styrki til uppbyggingar á vinnustaðaklösum á landsbyggðinni. Við viljum ekki að Rangárþing eystra sofni á verðinum í þessum málum en það eru gríðarleg tækifæri fólgin í því fyrir sveitarfélagið að stuðla að opnun slíks vinnustaðaklasa eða fjarvinnu- og námsseturs, jafnvel í samstarfi við aðrar stofnanir og fyrirtæki. Vinnustaðaklasar á borð við Stéttina á Húsavík og Múlann samvinnuhús í Neskaupstað eru góð dæmi sem Rangárþing eystra gæti tekið sér til fyrirmyndar. Í félagsheimilinu á Borgarfirði eystri hefur Múlaþing opnað glæsilega vinnuaðstöðu, Setrið, sem er frábært lausn. Rangárþing eystra gæti gert sambærilega vinnustofu og slegið tvær flugur í einu höggi með því að nýta félagsheimilin betur. Bæði nútíminn og langtíma framtíðarsýn Hér í Rangárþingi eystra er ofboðslega gott að búa, stofna til fjölskyldu, ala upp börn og eldast en við þurfum að gefa í á mörgum sviðum til að vera framúrskarandi. Glæsileg fjarvinnuaðstaða væri meðal annars feiknastórt skref í rétta átt og myndi færa sveitarfélagið allt nær atvinnusóknarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Aðstaða sem þessi myndi auka tækifæri til atvinnu fyrir fólkið sem býr núþegar í Rangárþingi eystra, og laða hingað fólk sem sækist í rólegt líf og vill starfa í nánd við náttúruna og í hæfilegri fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Fólk vill í auknum mæli vinna óstaðbundið en það eykur ekki aðeins vellíðan heldur er það líka umhverfisvænt og minnkar álag á innviði. Þetta er langtíma framtíðarsýn sem við verðum að láta verða af sem fyrst. Þannig fáum við hingað ungt fjölskyldufólk með alls konar færni og þekkingu, og aukum tækifærin um allt okkar víðfema og fallega sveitarfélag. Höfundur er stjórnmálafræðingur og frambjóðandi N-listans í Rangárþingi eystra. 