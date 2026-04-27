Golf er í dag ein vinsælasta útivistar- og íþróttagreinin á Íslandi og hefur áhugi á íþróttinni vaxið jafnt og þétt á undanförnum árum. Í Hafnarfirði er þessi þróun sérstaklega áberandi, þar sem kylfingum hefur fjölgað stöðugt og biðlistar eftir að komast að eru langir. Þörfin fyrir fleiri golfholur á höfuðborgarsvæðinu er því orðin brýn og ljóst að sveitarfélög þurfa að bregðast við. Hafnarfjörður hefur ákveðið að axla sína ábyrgð í þeirri uppbyggingu.
Í því skyni var skipaður starfshópur sem vann ítarlega greiningu á möguleikum fyrir nýjan golfvöll í bæjarlandinu. Hópurinn skilaði af sér skýrslu síðastliðið sumar og hefur síðan verið unnið markvisst eftir niðurstöðum hennar. Í þeirri vinnu er gert ráð fyrir að í nýju aðalskipulagi Hafnarfjarðar verði tekið frá stórt og vel afmarkað svæði undir framtíðargolfvöll.
Svæðið sem um ræðir er einstakt, en það liggur sunnan og vestan Stórhöfða, austan við Krýsuvíkurveg og norðan við Bláfjallaveg. Þar mætast hrjúf hraun og víðáttumikil náttúra sem ber með sér sterkan íslenskan svip. Þetta er landsvæði sem kallar á vandaða nálgun þar sem jafnvægi milli uppbyggingar og náttúruverndar er haft að leiðarljósi. Markmiðið er að þróa golfvöll sem fellur að landslaginu, nýtir náttúrulega eiginleika þess og verndar sérstöðu svæðisins til framtíðar.
Horft er til þess að á svæðinu geti risið allt að 48 holu golfvöllur þegar uppbyggingu verður að fullu lokið. Slík aðstaða myndi setja Hafnarfjörð í fremstu röð hvað varðar golfaðstöðu á landinu og skapa ný tækifæri fyrir íþróttina í heild. Samhliða verður lögð áhersla á að byggja upp hágæða æfingasvæði og alla nauðsynlega þjónustu, þannig að aðstaðan nýtist jafnt byrjendum, áhugafólki og afrekskylfingum.
Samhliða þarf að styrkja núverandi aðstöðu
Á sama tíma og horft er til framtíðaruppbyggingar er mikilvægt að gleyma ekki því sem þegar er til staðar. Núverandi golfvöllur Keilis gegnir lykilhlutverki í íþróttalífi bæjarins en aðstaðan er komin að þolmörkum.
Mikilvægt er að ráðast í markvissar endurbætur sem miða að því að:
Með þessum aðgerðum er hægt að bæta upplifun iðkenda strax, á meðan unnið er að stærri framtíðarverkefnum.
Samfélagslegt gildi
Golfíþróttin hefur mikið samfélagslegt gildi. Hún stuðlar að heilsueflingu, eykur útivist og tengir fólk við náttúruna á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Auk þess hefur hún veruleg áhrif á ferðaþjónustu og atvinnulíf, enda sækja erlendir ferðamenn í auknum mæli í íslenska golfupplifun þar sem náttúra og íþrótt mætast á einstakan hátt. Uppbygging nýs golfvallar í Hafnarfirði er því ekki aðeins fjárfesting í íþróttaaðstöðu, heldur einnig í lífsgæðum íbúa og framtíðarþróun bæjarfélagsins.
Framkvæmdir eru hugsaðar í áföngum með það að markmiði að þær geti hafist fljótlega og gengið hratt og vel fyrir sig. Lögð verður rík áhersla á gott samstarf við alla hagaðila til að tryggja farsæla niðurstöðu.
Jafnframt felst í þessari staðsetningu spennandi tækifæri til frekara samstarfs við Golfsamband Íslands og íslenska ríkið um uppbyggingu þjóðarleikvangs fyrir golf á Íslandi. Slík uppbygging myndi skapa öflugan miðpunkt fyrir íþróttina, efla aðstöðu fyrir mótahald á alþjóðlegum mælikvarða og styrkja stöðu Íslands sem áhugaverðs áfangastaðar fyrir golf.
Með þessari framtíðarsýn hefur Hafnarfjörður tækifæri til að byggja upp einstaka aðstöðu sem sameinar náttúru, íþróttir og samfélag. Verkefnið snýst ekki aðeins um golf, heldur um að skapa verðmæti fyrir komandi kynslóðir, efla lýðheilsu og nýta þau tækifæri sem felast í einstöku landslagi bæjarins.
Höfundur skipar annað sæti á lista Framsóknar í Hafnarfirði.
Bergþór Ólason skrifar
Sigurþóra Bergsdóttir skrifar
Kolbrún Magnúsdóttir skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Hanna Dóra Markúsdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Þollý Rósmundsdóttir skrifar
Elín Anna Baldursdóttir skrifar
Óttar Kolbeinsson Proppé skrifar
Meyvant Þórólfsson skrifar
Ólafur Björn Guðmundsson skrifar
Leyla Ósk Jónsdóttir skrifar
Sigurður Atli Jónsson skrifar
Aðalstein Júlíus Magnússon skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Joanna Marcinkowska skrifar
Arne Feuerhahn skrifar
Signý Jóhannesdóttir skrifar
Jón Bjarni Steinsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Þórarinn Hjaltason skrifar
Guðjón Sigurbjartsson skrifar
Guðrún Hafsteinsdóttir skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Jóhann Hjalti Þorsteinsson skrifar
Tristan Gribbin skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sólrún Harðardóttir skrifar