Skoðun

Hefjum upp­byggingu mið­bæjar Egils­staða

Jóhann Hjalti Þorsteinsson skrifar

Fyrir nokkru tókst að afgreiða metnaðarfullt deiliskipulag fyrir miðbæ Egilsstaða. Síðan þá hefur ekkert frést af nýjum framkvæmdum í miðbænum öðrum en uppsetningu hleðslustöðva og stopulum hrinum við fjölbýlishús eldri íbúa. Þessi kyrrstaða verður mögulega ekki rofin öðruvísi en með frumkvæði sveitarfélagsins.

Gamalt ráðhús

 Á sama tíma blasir við annað kostnaðarsamt vandamál sem bregðast þarf við. Í dag er stjórnsýsla sveitarfélagsins staðsett í gömlu iðnaðarhúsnæði sem er á margan hátt óhentugt sem skrifstofuhús. Þróun þessarar aðstöðu hefur átt sér stað yfir langan tíma og nú er svo komið að viðhaldsþörf á húsnæðinu er orðin umtalsverð og liggur húsnæðið undir skemmdum. Til stendur á næstu árum að ráðast í nauðsynlegar framkvæmdir og fyrirséð er að þær muni kosta sveitarfélagið nokkur hundruð miljónir króna. Meðal annars þarf að klæða húsið og skipta um glugga og hurðir. Þá þarf að koma upp loftræstingu þar sem hitasveiflur í húsinu eru mjög miklar eftir því hvernig viðrar. Skipulag húsins er að mörgu leiti óhentugt og hægt væri að færa rök fyrir kostnaðarsömum breytingum innanhús til að bæta þar úr. Hæfingar- og iðjuvinnustaðurinn Stólpi er í húsinu en aðstæðan þar er orðin þröng og óhentug.

Ein lausn

Hér eru nokkur vandamál sem hægt væri að leysa í einu verkefni. Á sama tíma og eftirspurn eftir lóðum í miðbænum er í frostmarki er nokkur eftirspurn eftir iðnaðarhúsnæði/lóðum á Egilsstöðum. Stjórnsýsla sveitarfélagsins má vel heima í miðbænum. Og enn auðveldara er að tala fyrir því að skjólstæðingar Stólpa fái inni í nýju hentugu húsnæði í miðbænum í stað þess að vera settir til hliðar í iðnaðarhverfi. Í miðbænum eiga þau auðveldara með að koma út á meðal fólks og vera hluti af samfélaginu. Hugmyndin að lausn á þessum málum er að í stað þess að fara út í kostnaðarsamar viðgerðir og breytingar á húsnæðinu að Lyngási, yrði það selt og sveitarfélagið reisti eða láti reisa fyrir sig byggingu eða byggingar í miðbænum, sem hýsa myndu stjórnsýsluna og Stólpa auk annarar starfsemi eða íbúða.

Með frumkvæði sveitarfélagsins í framkvæmdum í miðbænum mætti byggja undir tiltrú fjárfesta á verkefninu. Ef hægt er að koma uppbyggingu miðbæjarins af stað myndi framboð á íbúðum stór aukast á Egilsstöðum, því gert er ráð fyrir þó nokkrum fjölda þeirra í miðbænum.

Höfundur er varasveitarstjórnarfulltrúi í Múlaþingi og í 4. sæti Austurlista og Viðreisnar í Múlaþingi.

