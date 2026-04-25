„Er ekki gott að búa á Íslandi?“ spyr samstarfsmaður minn mig. Ég svara samstundis; „Jú, annars væri ég ekki hér!“ og skipa mér þar með í hóp fjölmargra einstaklinga af erlendum uppruna sem hafa fundið sér heimili á Akureyri.
Akureyri sameinar fólk með fallegu umhverfi sínu, sterkri samfélagsvitund og gestrisni. Fólk velur þennan bæ sem heimili sitt, stað til að búa, starfa og ala upp fjölskyldu. Í dag eru meira en 10% íbúa af erlendum uppruna. Þeir færa með sér menningarlegan og tungumálalegan fjölbreytileika, auk dýrmætrar þekkingar, færni og reynslu. Þessi fjölbreytileiki er einn af styrkleikum Akureyrar og mikilvægur hluti af framtíð hennar.
Sterkt samfélag byggist á því að fólki finnist það sýnilegt, það sé hluti af heildinni og geti tekið þátt. Til að inngilding geti orðið að veruleika þarf aðgerðir: skýrar upplýsingar, aðgengilega opinbera þjónustu og að skapa raunveruleg tækifæri fyrir alla íbúa til að verða virkir þátttakendur í samfélaginu.
Að byggja upp bæ þar sem fólki finnst það velkomið og fært um að taka þátt í samfélaginu krefst framtíðarsýnar, vilja og aðgerða. Mikilvæg skref hafa þegar verið tekin bæði á landsvísu og hér í sveitarfélaginu. Á landsvísu hefur Ísland nú eignast framtíðarsýn í hvítbók um málefni innflytjenda; Samfélag fyrir alla, sem setur fram stefnumótun til ársins 2038. Akureyri hefur þegar tekið góð skref, til dæmis með móttökuáætlun fyrir íbúa af erlendum uppruna sem unnin var af Fjölmenningarsetri. Þetta er sterkur grunnur. Ekki síður mikilvægt er að hér ríki velvilji, hreinskilni og hugrekki meðal heimamanna til að halda áfram á þessari braut og stefna að dýpri viðurkenningu og inngildingu þess fjölbreytileika sem þegar er til staðar í bænum okkar.
Íslenska tungan er lykilatriði í að byggja upp sterkt staðarsamfélag. Mikið hefur þegar verið gert í gegnum árin til að styðja nýbúa við að læra og æfa íslensku og enn meira er hægt að áorka. Sveitarfélagið getur hjálpað til við að skapa fleiri tækifæri til tungumálaþjálfunar með því að para saman atvinnu, starfsþjálfun eða starfsnám innan stofnana sveitarfélagsins og með sterkara samstarfi við atvinnurekendur á staðnum. Leiðbeinenda- eða menningarmiðlunaráætlanir, þróaðar í samvinnu við símenntunarmiðstöðvar, gætu einnig styrkt tungumálanám á vinnustað.
Sterkara samstarf við Háskólann á Akureyri gæti hjálpað bænum að safna betri gögnum, að greina eyður í aðlögun og móta stefnu og aðgerðir á skilvirkari hátt. Bæjarkerfið mætti bæta aðgengi og þátttöku innflytjenda í ákvarðanatöku og tryggja þannig að þeir séu sannarlega viðurkenndir og upplifi sig sem þátttakendur í samfélaginu.
Markmið Samfylkingarinnar á Akureyri er einfalt: Að hjálpa til við að byggja upp Akureyri þar sem öllum finnst þeir velkomnir, metnir að verðleikum og færir um að leggja sitt af mörkum, bæði nú og í framtíðinni. Þannig byggjum við sterkara samfélag og náum lengra, saman.
Höfundur skipar fimmta sætið á lista Samfylkingarinnar á Akureyri.
Zane Brikovska skrifar
