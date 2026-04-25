Skoðun

Hvar stendur hnífurinn í kúnni, Krist­rún?

Inga Fanney Rúnarsdóttir skrifar

Þolinmæði Grindvíkinga fer hratt minnkandi. Á upplýsingafundi í Grindavík um miðjan febrúar lofaði fulltrúi Fasteignafélagsins Þórkötlu að heildarlausnir í húsnæðismálum, þar á meðal möguleg leiga og kaupleiga, yrðu kynntar „seint í mars“.

Nú þegar apríl er að líða undir lok bólar ekkert á þessum plönum. Svo virðist sem djúpstæður ágreiningur eða hrein og klár stjórnarkreppa komi í veg fyrir að plönin líti dagsins ljós. Orðrómur er uppi um að Þórkatla sé löngu tilbúin með sínar útfærslur en að ráðherrar í ríkisstjórn standi á bremsunni og komi í veg fyrir að hægt sé að kynna þær.

Hundruðum manna er haldið í spennitreyju óvissunnar. Á meðan ráðherrar þræta á bak við luktar dyr, geta fjölskyldur ekki tekið ákvarðanir um framtíð sína og um það hvernig þær ætla að haga lífi sínu næsta haust. Við krefjumst þess að ráðherrar hætti þessum leik og hleypi Þórkötlu af stað. Plönin á borðið, strax!

Höfundur er bæjarfulltrúi í Grindavík.

