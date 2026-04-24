Læknisþjónusta á ferðalögum Ágúst Mogensen skrifar 24. apríl 2026 11:01 Fyrr í vikunni vöruðum við hjá Verði tryggingum í fjölmiðlum við læknastofunni Clinic Diamond á Kanarí vegna svikamála sem komið hafa upp í tengslum við stofuna. Starfsfólk á vegum stofunnar hefur bæði of meðhöndlað fólk og rukkað það svo himinhár upphæðir í kjölfarið. Þetta er í fyrsta og vonandi eina skiptið sem Vörður varar við einstaka læknastofu en í ljósi þess fjölda Íslendinga sem heimsækir eyjuna ár hvert var ákveðið að feta í fótspor norsks tryggingingafélags sem einnig hefur varað við læknastofunni. Árið 2025 fóru 78% Íslendinga erlendis samkvæmt könnun Ferðamálastofu og er mældur ferðavilji fyrir árið í ár svipaður. Sólarferðirnar heilla flesta og algengustu viðkomustaðir Spánn og Portúgal. Sem betur fer þurfa fæstir að leita til læknis á ferðlögum en þegar og ef þess þarf, er mikilvægt að vita hvert er best að leita til að fá rétta og góða þjónustu. Svikamál Þó í þessu umrædda tilfelli sé um staðbundin tilvik á Kanarí að ræða þar sem íslenskir ferðamenn eru rukkaðir um fáheyrðar upphæðir fyrir einfalda læknisþjónustu. Þá fylgja svona dæmi oftast sömu uppskrift. Fólk á besta aldri leitar sér aðstoðar í góðri trú vegna veikinda á litlum læknastofum. Fólkið mætir góðu viðmóti og að því virðist frábærri þjónustu sem breytist í andstæðu sína, ofgreiningu, óþarfa læknisaðstoð og himinháan reikning. Fólk greiðir ýmist með korti eða reiðufé sem það sækir í hraðbanka, allt upp í 6 milljónir í útlagaðan kostnað. En hvernig geta grandlausir ferðmenn varið sig fyrir svona svikagildrum? SOS til bjargar Það fyrsta sem fólk ætti að gera er að leita til viðurkenndra aðila eins og SOS neyðarþjónustu til að fá meðmæli um hvaða aðila er best að leita til á þeim stað sem fólk er statt ef veikindi bera að garði. Einnig getur fólk haft samband beint við sitt tryggingafélag og fengið ráðgjöf. Ef um er að ræða hópferð með fararstjóra er gott að ráðfæra sig við hann. SOS International er alþjóðleg neyðarþjónusta vegna veikinda og slysa sem ferðamenn hafa aðgang að allan sólarhringinn gegnum ferðatryggingar, hvort sem er gegnum kortatryggingar eða heimilistryggingar. Starfsfólk SOS International (http://www.sos.eu) veitir ráðgjöf, t.d. hvort best er að fá meðferð á staðnum eða fara fyrr heim auk þess að sjá um breytingar á flugi. Á heimasíðu SOS er gagnvirkt götukort sem beinir þér á næstu heilsugæslu eða spítala sem þau mæla með. SOS staðfestir að ferðatrygging sé fyrir hendi og greiðir fyrir þá þjónustu sem þú færð, sé málið bótaskylt. Þannig er frekar komið í veg fyrir að ferðfólk lendi í klónum á svikastarfsemi með tilheyrandi kostnaði og skaða. Hér er ekki átt við þegar um neyðartilvik er að ræða en þá á alltaf að hringja strax í neyðarnúmer í því landi sem viðkomandi er í, eins og 112 í Evrópu og 911 í Bandaríkjunum og biðja um sjúkrabíl. Evrópska sjúkratryggingakortið Þá er vert að minna á að mikilvægt er að hafa Evrópska sjúkratryggingakortið meðferðis á ferðalögum í EES löndum. Með því að framvísa því greiðir þú sama verð fyrir þjónustu í opinbera heilbrigðiskerfi þess lands og íbúar þess greiða. Hægt er að sækja um kortið á vefnum island.is og best er að gera það a.m.k. hálfum mánuði fyrir ferðina. Höfundur er sérfræðingur í forvörnum hjá Verði tryggingum. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein 