Af­nemum vaxtarmörk í Hafnar­firði - Byggjum fyrir fólkið

Arnhildur Ásdís Kolbeins skrifar

Eftir langan og viðvarandi skort á nýju íbúðarhúsnæði í Hafnarfirði sem rekja má til tregðu bæjaryfirvalda til að viðhalda nægu lóðaframboði, var loksins í lok síðasta kjörtímabils hleypt af stað framkvæmdum við uppbyggingu á nýjum hverfum.

Tvö ný hverfi, Hamranes og Ásland 4, eru nú í byggingu auk þéttingaverkefna. Um það bil 600 nýjar íbúðir bættust við í bæjarfélaginu á síðasta ári samkvæmt upplýsingum á vef Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, sem er nálægt þeirri árlegu viðbót sem nauðsynleg er talin á komandi árum sé litið til mannfjöldaspár. Hins vegar er mikið af óseldum íbúðum í nýbyggingum sem gefur til kynna að samsetning framboðsins sé ef til vill ekki að svara þörfum íbúa.

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins setur bæjarfélögum miklar skorður hvað varðar uppbyggingu nýrra svæða og er í núverandi svæðisskipulagi mikil áhersla lögð á þéttingu byggðar. Þessu verður að breyta. Hafnarfjörður hefur afar takmarkaða möguleika innan gildandi skipulags til að bæta við nýbyggingarsvæðum og staðan nú er sú að byggingarhæft land innan gildandi vaxtarmarka er nánast uppurið og því fyrirséð að bærinn mun í framtíðinni ekki geta staðið undir frekari fjölgun nema með afnámi vaxtarmarka eða verulegri aukningu þéttingar byggðar.

Þetta endurspeglast í gildandi húsnæðisáætlun Hafnarfjarðar þar sem áætlað er að meginþorri nýrra bygginga á næstu árum rísi á þéttingarreitum, aðallega á hafnarsvæðinu og Hraun-Vestur. Á þessum þéttingarreitum verður eingöngu um fjölbýlishús að ræða og bílastæðamöguleikar mjög takmarkaðir. Ljóst er að mögulegt byggingamagn á þéttingarreitum verður alltaf takmarkað og því ekki langtímalausn, auk þess sem standa þarf vörð um grænu svæðin í bænum. Mun dýrara er að byggja þéttingarreiti heldur en ný óbyggð svæði og hentar húsnæði á slíkum svæðum því ekki efnaminni fjölskyldum eða fyrstu kaupendum. Uppbygging á þéttingarreitum er umdeild meðal íbúa og sýnir ný búsetukönnun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að mikill meirihluti Hafnfirðinga er andvígur þéttingu byggðar í nærumhverfi sínu.

Mikilvægt er að fjölbreytt framboð húsnæðis sé fyrir hendi og að framtíðaruppbygging íbúðarhúsnæðis samræmist þörfum og óskum íbúa. Núverandi áhersla á þéttingarreiti og hverfi með þéttri byggð stórra fjölbýlishúsa, eins og nú rís í Hamraneshverfinu er einfaldlega ekki það sem íbúar óska almennt eftir. Þarfirnar eru mismunandi þar sem ólík íbúðaform henta ólíkum einstaklingum og fjölskyldum. Húsnæðisframboð þarf að endurspegla þessar ólíku þarfir.

Miðflokkurinn í Hafnarfirði vill afnema vaxtamörk í svæðisskipulagi og uppfæra húsnæðisáætlun bæjarins. Við leggjum áherslu á að bærinn haldi einkennum sínum með blöndu af smærri fjölbýlum og sérbýlum, þar sem gert er ráð fyrir að lágmarki tveimur bílastæðum fyrir hverja íbúð. Tækifærið til breytinga er núna.

Höfundur skipar 5. sæti á framboðslista Miðflokksins í Hafnarfirði.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Hafnarfjörður

