Þið eruð bara eins og hlaupár Bjarni Fritzson skrifar 24. apríl 2026 10:01 Í einum af fjölmörgu heimsóknum mínum, í íþróttafélögin síðustu vikur, hitti ég mann sem var greinilega kominn með nóg af sinnuleysi borgarinnar. Þegar ég kynnti mig, greip hann hraustlega í hönd mína og sagði: „Hvað er málið með ykkur stjórnmálafólkið? Þið eruð eins og hlaupár, sjáist aðeins á fjögurra ára fresti. Þið lofið öllu fögru fyrir kosningar en hverfið svo lóðbeint í kokteilboðin í Ráðhúsinu og látið ekki ná í ykkur fyrr en fyrir næstu kosningar.“ „Jah, ég er nú bara að byrja í þessu,“ svaraði ég og átti í mestum vandræðum með að halda aftur af brosinu yfir þessum harðneskjulegu móttökum og líka af því mér fannst nú svolítið til í þessu hjá honum. Við þurfum ekkert annað en að opna samfélagsmiðlana okkar til að sjá frambjóðendur á þeytingi út um alla borg að berjast um athygli borgarbúa. Vopnaðir sparibrosi, þéttu handabandi og fullum vasa af loforðum. Útspil, plön, spretthópar og viljayfirlýsingar eiga það til að flæða úr herbúðum flokka rétt fyrir kosningar, sem reyna þannig að slá ryk í augu kjósenda til að fela aðgerðaleysi sitt allt kjörtímabilið. En eins og ég sagði við þennan góða mann, segi ég við ykkur kæru Reykvíkingar: „Við erum ekki hlaupár! Við erum sleðahundar, sem elska að vinna og við viljum vinna að betri borg fyrir ykkur. Þess vegna erum við ekki með nein innantóm kosningaloforð, heldur verkefnalista sem þið getið fylgst með okkur klára og við munum nota sem einkunnarspjald eftir fjögur ár.“ „Og við munum byrja strax eftir kosningar. Því það er svo margt sem hægt er að gera STRAX!“ Höfundur skipar áttunda sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 