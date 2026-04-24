Í gær, á sumardaginn fyrsta, var einstaklega ánægjulegt að taka þátt í hátíðarhöldum í tilefni af 40 ára afmæli Krýsuvíkursamtakanna. Dagurinn var glæsilegur í alla staði, byrjað var á fallegri og vel sóttri afmælishátíð og síðar um kvöldið voru frábærir styrktartónleikar þar sem velvildin og stuðningurinn við þetta mikilvæga starf var áþreifanlegur.
Fjörutíu ár eru merk tímamót í sögu hvers félags eða stofnunar. Saga Krýsuvíkursamtakanna er saga um hugsjón, þrautseigju, fagmennsku og djúpa trú á manneskjuna. Þar hefur í fjóra áratugi verið unnið ómetanlegt starf fyrir fólk sem þarf stuðning til að byggja líf sitt upp að nýju. Slíkt starf verður ekki metið til fulls í tölum eða skýrslum. Gildi þess birtist fyrst og fremst í mannslífum, í bata, í reisn, í von og í nýjum tækifærum.
Við í Hafnarfirði erum stolt af því að eiga í góðu og traustu samstarfi við Krýsuvíkursamtökin. Starfsemin er mikilvægur hluti af þeirri samfélagslegu keðju sem þarf að vera sterk þegar fólk tekst á við erfiðar áskoranir og leitar leiða til bata. Áhrif starfsins ná langt út fyrir einstaklinginn sjálfan. Þau snerta fjölskyldur, vini, vinnustaði og samfélagið allt. Þess vegna skiptir miklu máli að sveitarfélög, félagasamtök og fagfólk vinni saman að raunhæfum lausnum sem styrkja fólk til sjálfstæðis, bata og aukinna lífsgæða.
Það er því sérstaklega ánægjulegt að framundan eru mikilvæg uppbyggingaráform í samstarfi Hafnarfjarðarbæjar og Krýsuvíkursamtakanna. Þar má nefna fyrirhugaða stækkun húsnæðisins í Krýsuvík sem mun bæta aðstöðu og skapa enn betri skilyrði fyrir áframhaldandi þróun starfsins. Þá hefur einnig verið hafið samtal um uppbyggingu áfangaheimilis í samstarfi við samtökin. Slíkt úrræði getur orðið afar mikilvægt skref fyrir fólk sem er að fóta sig á ný þar sem brúin frá meðferð yfir í daglegt líf skiptir sköpum.
Á þessum tímamótum er mikilvægt að þakka öllum sem hafa lagt Krýsuvíkursamtökunum lið í gegnum tíðina, stofnendum, starfsfólki, stjórn, bakhjörlum, samstarfsaðilum og ekki síst þeim einstaklingum sem hafa sýnt hugrekki í sinni eigin vegferð til bata og endurreisnar.
Innilega til hamingju með 40 ára afmælið. Megi Krýsuvíkursamtökin áfram eflast og dafna, samfélaginu öllu til heilla.
Höfundur er bæjarstjóri Hafnarfjarðar.
