Leikurinn er ekki tapaður Einar Mikael Sverrisson skrifar 23. apríl 2026 23:32 Það er freistandi að halda að leikurinn sé tapaður. Að börn dagsins í dag muni aldrei aftur velja bækur fram yfir skjái.Að tæknin hafi einfaldlega unnið. En það er ekki rétt. Töfralausnin er ekki ný, hún er ekki flókin og hún er ekki í höndum skólakerfisins. Hún byrjar heima. Heilagasta stund dagsins Ég man enn eftir kvöldunum þegar mamma las fyrir mig Grímsævintýrin. Það var heilagasta stund dagsins heimurinn hægði á sér og hugurinn opnaðist. Ég sofnaði rólegur, fór inn í nóttina með ímyndunaraflið lifandi og draumana fulla af töfrum. Þetta er ekki minning úr heimi sem er horfinn þetta er venja sem við höfum hætt að rækta. Vandinn er ekki börnin Í dag er vandinn ekki sá að börn vilji ekki lesa.Vandinn er sá að þau fá stöðugt eitthvað sem er auðveldara, hraðara og meira ávanabindandi. Skjáirnir eru alltaf til staðar, án marka og án mótvægis. Við fullorðna fólkið höfum gefist upp. Börn hætta ekki að lesa, þau hætta þegar við sýnum þeim að lestur skiptir ekki lengur máli. Þegar börn fá að velja rétt Ég þekki fjölskyldu með tvö börn á grunnskólaaldri þar eru skýr mörk engar spjaldtölvur í frjálsu flæði og enginn sími í höndum barna og sjónvarp er ekki sjálfgefið. Í staðinn eru bækur, leikföng og samvera. Útkoman? Börnin eru lífsglaðari, rólegri og með betri einbeitingu og sterkari innri kjarna. Börn sem eru betur í stakk búin til að takast á við lífið. Þegar þau ferðast er alltaf bók við höndina ekki af því að þau þurfa heldur af því að þau velja það sjálf að lesa. Fyrirmyndin breytir öllu Ég hitti líka móður sem sagði mér frá dóttur sinni sem hafði misst stjórn á skjánum eða réttara sagt, skjárinn hafði tekið stjórn á lífi hennar. Móðirin ákvað ekki að banna allt hún byrjaði á sjálfri sér og fór að lesa. Hægt og rólega fór dóttirin að setjast hjá henni síðan vildi hún fá sína eigin bók.Síðan fór hún sjálf að velja lesturinn. Í dag er lesturinn númer eitt hjá þessari stelpu. Ekki vegna reglna.Heldur vegna fyrirmyndar. Við erum ekki fórnarlömb tækninnar Við verðum að hætta að kenna tækninni um skjáirnir eru ekki að ala upp börnin okkar við erum það. Við erum ekki að berjast við skjái við erum að berjast við eigin venjur. Börn eru hermikrákur þau gera ekki það sem við segjum þeim að gera þau gera það sem þau sjá okkur gera. Ef við erum alltaf í símanum þá verða þau það líka.Ef við lesum þá vilja þau lesa. Þetta er ekki verkefni skólans eins Við getum ekki sett þetta á herðar skólakerfisins. Kennarar standa vaktina á hverjum degi og gera sitt allra besta. En þeir geta ekki keppt við barn sem fær ótakmarkað aðgengi að skjá heima. Þetta er ekki barátta sem vinnst í kennslustofunni einni saman. Þetta er samfélagslegt verkefni. Það byrjar hjá okkur. Já, þetta er erfitt. Það krefst aga.Það krefst þess að setja mörk.Það krefst þess að þola mótstöðu. Börn munu kvarta þau munu biðja um skjáinn og þau munu reyna að semja. En ef við stöndum stöðug þá breytist eitthvað. Þau finna róna.Þau finna ímyndunaraflið vakna.Þau finna að þau þurfa ekki stöðuga örvun. Þá gerast töfrar. Ímyndið ykkur annað samfélag Ímyndið ykkur samfélag þar sem fullorðið fólk gengur um með bækur eins og við göngum nú um með síma. Þar sem við grípum í lestur í staðinn fyrir að skrolla. Þar sem lestrarstundin er aftur heilög. Ekki af því að við bönnum skjái heldur af því að við bjóðum upp á eitthvað betra. Við erum fyrirmyndir. Ekki bara foreldrar heldur líka afar, ömmur, systkini og samfélagið allt. Ef við breytum hegðun okkar breytist hegðun barnanna. Ef bókin er ekki í okkar höndum, endar skjárinn í þeirra. Enginn ætlar að gera þetta fyrir börnin okkar. Ekki skólinn.Ekki tæknin.Ekki samfélagið nema við sjálf. Leggðu símann frá þér.Taktu upp bók.Lestu fyrir barn í kvöld. Gerðu lestrarstundina aftur að heilagasta tíma dagsins. Þar byrja raunverulegu töfrarnir. Höfundur er töframaður og kennari. Eggertsson Skoðun Sjálflærðir sérfræðingar í leikskólamálum Ingibjörg Sólrún Ágústsdóttir Skoðun Nýr golfvöllur í Reykjavík Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun Íslendingar sem ég hef hitt þegar ég reyni að tala íslensku Valerio Gargiulo Skoðun Vatnsaflsvirkjanir eru æði Þorgerður María Þorbjarnardóttir Skoðun Popúlismi formanns VR Sólveig Anna Jónsdóttir Skoðun Dónaskapur Reykjavíkurborgar Lárus Blöndal Sigurðsson Skoðun Innritun í framhaldsskóla – samspil fagmennsku og sanngirni Magnús Þór Jónsson Skoðun Íslensk orka er svarið við olíukrísunni Jóhann Páll Jóhannsson Skoðun Skoðun Skoðun Leikurinn er ekki tapaður Einar Mikael Sverrisson skrifar Skoðun Börnin geta ekki beðið Sigurveig Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Réttur barna til menntunar Salvör Nordal skrifar Skoðun Grundarreitur í gamla Hveragerði - byggjum rétt Arnar H. Halldórsson skrifar Skoðun Inngilding og þátttaka fatlaðra barna Snæfríður Þóra Egilson skrifar Skoðun Af hlutleysisstefnu ríkisútvarpsins og falleinkunn fjármálaráðs Brynjar Níelsson skrifar Skoðun Fimm sunnlensk sveitarfélög neita íbúum um velferðarþjónustu án skýrrar lagaheimildar Guðrún Margrét Njálsdóttir,Steinþór Hreinsson,Þröstur Sverrisson skrifar Skoðun Verk að vinna Elsa María Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Foreldrahús lokar 1. maí! Viljum við það? Dagbjört Ósk Steindórsdóttir skrifar Skoðun Meirihluti fólks með fötlun í Bretlandi styður rétt til dánaraðstoðar Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Íslendingar sem ég hef hitt þegar ég reyni að tala íslensku Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Öruggt húsnæði jafngildir mannréttindum Þórarinn Ingi Pétursson skrifar Skoðun Engin fyrirtæki engin þjónusta Guðný María Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Við erum í sama liðinu skrifar Skoðun Þegar hávaðinn ræður ferðinni Sigurður Helgi Pálmason skrifar Skoðun Gefum loforð í sumargjöf Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir skrifar Skoðun Mitt uppáhalds stefnumál? Systkinaforgangur Bjarnveig Birta Bjarnadóttir skrifar Skoðun Ekki benda á mig Guðmundur Stefán Gunnarsson skrifar Skoðun Vönduð niðurstaða Feneyjanefndarinnar Pawel Bartoszek skrifar Skoðun Horfumst í augu við staðreyndir Eyþór Fannar Sveinsson skrifar Skoðun Hafa skal náttúruvernd í heiðri allar stundir! Elva Rakel Jónsdóttir,Guðmundur Þ. Guðmundsson,Rakel Garðardóttir,Rán Flygenring,Stefán Jón Hafstein skrifar Skoðun Vatnsaflsvirkjanir eru æði Þorgerður María Þorbjarnardóttir skrifar Skoðun Innritun í framhaldsskóla – samspil fagmennsku og sanngirni Magnús Þór Jónsson skrifar Skoðun Hamfarir Hildar Haraldur F. Gíslason skrifar Skoðun Græna gangan - göngum fyrir hafið Guðrún Hallgrímsdóttir,Maríanna Traustadóttir skrifar Skoðun 10 loforð til ungs fólks á besta stað í heimi, Hafnarfirði Viktor Pétur Finnsson skrifar Skoðun Lýðheilsa er undirstaða sterks samfélags Kolbrún Magnúsdóttir skrifar Skoðun Sjálflærðir sérfræðingar í leikskólamálum Ingibjörg Sólrún Ágústsdóttir skrifar Skoðun Ég lofa að líta ekki undan Ingibjörg Magnúsdóttir skrifar Skoðun Nýr golfvöllur í Reykjavík Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Sjá meira