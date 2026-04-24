Á síðustu tíu árum hefur börnum af erlendum uppruna fjölgað hratt í skólum landsins. Hlutfall þeirra hefur víða meira en tvöfaldast síðan 2015 og er nú á bilinu 15–20% í grunnskólum, hærra í sumum hverfum Reykjavíkur. Þessi börn eru flest komin hingað til að vera, fjölskyldur þeirra eru að byggja sér líf á Íslandi og það er á okkar ábyrgð að tryggja þeim jöfn tækifæri til þátttöku í samfélaginu.
Ég bjó um árabil í Svíþjóð og hef því fylgst grannt með þróun mála þar – bæði hvað hefur gengið vel og hvað hefði mátt betur fara. Þrátt fyrir góðan ásetning hefur það þó farið svo að ákveðnir hópar innflytjenda hafa einangrast, ýmist í ákveðnum hverfum eða félagslega, án raunverulegra tækifæra. Þannig verða til tvö samfélög, tengsl tapast og þar með vonin um gott líf.
Hér í Reykjavík viljum við byggja samfélag þar sem öll börn hafa jöfn tækifæri til þátttöku í samfélaginu. Þess vegna leggjum við í Samfylkingunni áherslu á að taka íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna fastari tökum. Tungumálið er lykillinn að samfélaginu. Að hafa góð tök á tungunni eflir sjálfstraust, gerir þau fær um að stunda frekara nám á framhalds- og háskólastigi, eflir félagsleg tengsl og sjálfstæði.
Við viljum tryggja að fleiri kennarar geti sérhæft sig í kennslu íslensku sem annars tungumáls á meðan við sköpum einnig tækifæri fyrir aðra kennara til að þróa sig áfram í móttöku barna með annað móðurmálinni í almennum bekkjum. Hver skóli þarf að fá rými til að marka sér stefnu og finna bestu leiðirnar fyrir sinn nemendahóp – samhliða því sem við eflum samtal skóla til að deila reynslu og þekkingu.
Þetta gerist ekki bara í kennslustofunni, á Íslandi vinna margir aðilar saman að því að ala upp næstu kynslóðir. Tómstunda- og íþróttastarf eru ekki síður öflug leið til að hraða íslenskufærni og ýta undir tengsl við samfélagið. Ég vil vinna með þessum aðilum að aukinni þátttöku barna af erlendum uppruna, samfélaginu öllu til hagsbóta.
Ég hef óbilandi trú á nemendum í reykvískum skólum – og ég veit að kennararnir hafa það líka. Við þurfum að skapa aðstæður þar sem hægt er að mæta öllum nemendum og undirbúa þá vel fyrir lífið. Það er fjárfesting sem skilar sér margfalt. Nú er aðkallandi að við styðjum við þann fjölda barna og foreldra sem hafa eða munu setjast að í Reykjavík á komandi árum. Samfélag þar sem öll börn finna að þau eru mikils virði og hafa tækifæri til að ná góðri færni í íslensku og efla með sér trú á framtíðina. Þannig borg vil ég búa í.
Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík.
