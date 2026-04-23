Skoðun

Grundarreitur í gamla Hvera­gerði - byggjum rétt

Arnar H. Halldórsson skrifar

S-listinn fagnar því að byggja eigi upp á Grundarreit í Hveragerði. Svæðið er miðsvæðis, stutt í alla þjónustu, skóla og íþróttamannvirki. Það hefur alla burði til að verða eftirsótt og lifandi hverfi, til að mynda fyrir ungt fólk og eldri borgara. Uppbygging á slíkum stað er tækifæri en aðeins ef rétt er að verki staðið.

Deiliskipulagið af Grundarreitnum, sem nú liggur fyrir og er til kynningar í skipulagsgátt, vekur hins vegar verulegar áhyggjur. Áformin gera ráð fyrir að fara úr 23 íbúðum samkvæmt fyrra aðalskipulagi í allt að 80 íbúðir í níu tveggja hæða fjölbýlishúsum. Gangi þetta eftir gæti þetta orðið 200 manna hverfi. Sjá deiliskipulagstillögu hér. Það er ekki hófleg þróun heldur umfangsmikil þétting sem mun hafa áhrif á ásýnd elsta hluta bæjarins, umferð og öryggi. Með þessu fylgja um 140 bílastæði (með gestastæðum) og aukið álag á götur eins og Heiðmörk og Þelamörk. Íbúar hafa nú þegar lýst yfir áhyggjum sínum, m.a. af umferðaröryggi barna sem sækja skóla og íþróttaæfingar. Þau þurfa að ganga yfir þessar götur og einnig yfir Breiðumörk þar sem umferð er vaxandi. Þá vekur það furðu að tæplega 30 íbúar, næstu nágrannar sem hafa gert athugasemdir við áformin, lýsa því yfir að ekki hafi verið á þá hlustað. Það er einfaldlega ekki ásættanlegt.

Þessi tillaga undirstrikar að nauðsynlegt er að fara yfir nýja aðalskipulagið og gera á því breytingar. Þar er að finna veigamikil atriði sem þarf að lagfæra sem væri til heilla fyrir bæinn okkst og alla íbúa.

S-listinn vill staldra við og gera betur

S-listinn styður uppbyggingu en ekki uppbyggingu án ábyrgðar. Við teljum að hér þurfi að staldra við og gera betur. Við munum beita okkur fyrir því að:

  • raunverulegt samráð fari fram við íbúa áður en ákvörðun er tekin
  • farið verði eftir aðalskipulagi - ekki framhjá því
  • nýtt hverfi falli vel að þeirri íbúðabyggð sem fyrir er, hæð bygginga og nálægð húsa við götur sérstaklega
  • umferðaröryggi verði sett í forgang, sérstaklega þar sem börn eru á ferð

Í Hveragerði eigum við ekki að velja á milli uppbyggingar og ábyrgðar. Við eigum að gera hvoru tveggja. S-listinn stendur fyrir uppbyggingu sem byggir á traustum grunni:

samráði, skýrri stefnu og ábyrgri þróun.

Við byggjum með íbúum — ekki fram hjá þeim.

Höfundur er byggingarverkfræðingur, er í 6. sæti S-listans í Hveragerði.

