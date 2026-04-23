Grunnrekstur borgarinnar er fjármagnaður af útsvari og fasteignagjöldum borgarbúa. Launatekjur fólks standa því að stórum hluta undir rekstrinum, og því ekki ofsögum sagt að atvinnurekendur séu grunnstoð velferðar í Reykjavík. Borgaryfirvöld virðast þó ekki meðvituð um það.
Fjöldi fyrirtækja hafa undanfarin ár ákveðið að flytja starfsemi sína úr Reykjavík og yfir í nágrannasveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Ástæðan er sögð vera háar álögur, lítið framboð af atvinnulóðum, skortur á samráði, hringlandaháttur í samskiptum og takmarkanir á fjölda bílastæða.
Það er löngu kominn tími á að taka upp nýja nálgun gagnvart atvinnulífinu í Reykjavík, hlusta á þeirra þarfir og tryggja að öflug fyrirtæki hafi möguleika á að vaxa og dafna í borginni.
Stefna núverandi meirihluta hefur því miður orðið þess valdandi að öflug fyrirtæki og opinberar stofnanir hafa ákveðið að yfirgefa Reykjavík og byggja upp starfsemi sína í nágrannasveitarfélögunum.
Icelandair, Valitor, Orkuhúsið, Marel, Hafrannsóknastofnun, Sýslumannsembættið, Malbikunarstöðin, Tækniskólinn og Origo. Allt eru þetta fyrirtæki sem hafa ákveðið að flytja starfsemi sína frá Reykjavík síðastliðin ár og síðast í dag bárust fréttir af því að Hekla er að flytja sína starfsemi í Garðabæ eftir að hafa verið með starfsemi í Reykjavík í 93 ár.
Fækkun atvinnulóða í Reykjavík hefur leitt til þess að iðnaðarfyrirtæki hafa mörg hver farið á Vellina í Hafnarfirði, í Mosfellsbæ eða til Keflavíkur. Reykjavík er að verða undir í samkeppni um fyrirtækin. Meirihlutinn reyndi í örvæntingu sinni að koma græna gímaldinu fyrir í Breiðholti og ég held að við séum öll sammála um að það mál er eitt stórt klúður. Á Höfðanum eru atvinnurekendur í baráttu við borgina sem ætlar að reka þá af lóðum sínum bótalaust. Er það svona sem við viljum þjónusta fyrirtækin í Reykjavík?
Á Suðurlandsbraut eru fyrirhugaðar breytingar sem munu að öllu óbreyttu hafa gríðarleg áhrif á þau fyrirtæki sem þar starfa. Mönnum er tíðrætt um víðtækt samráð en það er ekki í samræmi við það sem forsvarsmenn fyrirtækjanna hafa upplifað. Fermetrafjöldi fyrirtækjanna á Suðurlandsbraut er á við eina Smáralind, og umfang rekstrar eftir því. Samt mæta eigendur þessara fasteigna tómlæti af hálfu borgarinnar.
Við verðum að bæta samvinnu og samtal við atvinnulífið. Ekki bara hvað varðar meiriháttar skipulagsbreytingar, heldur einnig það sem snýr að daglegum rekstri, hvort sem um ræðir eftirlit eða leyfisumsóknir. Hlutverk borgarinnar er að þjónusta fyrirtækin í borginni - ekki standa í vegi fyrir þeim.
Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að auðvelda fyrirtækjum að byggja framtíð sína í Reykjavík og bjóða ný fyrirtæki velkomin. Aðeins þannig tryggjum við samkeppnishæfni Reykjavíkur til framtíðar og góða þjónustu við borgarbúa.
Höfundur skipar 6. sætið á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.
