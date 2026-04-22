Samfylkingin í Reykjavík vill bjóða upp á systkinaforgang þannig að yngra systkin komist alltaf inn á sama leikskóla og eldra systkin. Þetta er eitt af mínum uppáhalds stefnumálum fyrir kosningarnar vegna þess að yfir þriggja ára tímabil keyrði ég börnin mín á sitthvorn leikskólann á hverjum degi og þar af í heilt ár á milli hverfa í Reykjavík.
Það er nógu flókið fyrir foreldra ungra barna í Reykjavík að láta vinnu og fjölskyldulíf ganga upp, það er nógu mikið af skutli og sæk-i, þótt við séum ekki að senda foreldra á mismunandi leikskóla með börnin sín.
Ég veit að sum önnur sveitarfélög bjóða upp á systkinaforgang nú þegar, en hann var afnuminn í Reykjavíkurborg árið 2008 eftir álit borgarlögmanns, sem taldi forganginn fara gegn jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar, m.a. þar sem stundum hefði systkinaforgangur þau áhrif að yngri börn sem ættu eldra systkin væru tekin fram yfir eldri börn sem vildu komast inn á sama leikskólann.
Það þarf að vera skýrt hvað sveitarfélög mega og mega ekki gera í þessum efnum. Þess vegna hefur Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar í Reykjavík, lagt til að lögfesta skýra heimild sveitarfélaga til að taka mið af þáttum eins og stöðu systkina og búsetu við úthlutun leikskólaplássa. Með því væri verið að styrkja grundvöll sveitarfélaganna til að ákvarða úthlutun.
Þetta er eitt lítið en gott dæmi um það hvernig ríkið og sveitarfélögin geta og þurfa að starfa saman að því að skapa betri skilyrði fyrir foreldra ungra barna.
Nýlega kynnti Samfylkingin þrjú samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaga þar sem meðal annars er lögð áhersla á að lækka kostnað barnafólks. Þessi verkefni eru lögfesting leikskólastigsins, eins og gert er á öðrum Norðurlöndum og leikskólastigið þannig viðurkennt sem fyrsta skólastigið, þak á leikskólagjöld og svo 100% systkinaafsláttur, ásamt því að efla frístundastyrki.
Reykjavík hefur undir stjórn Samfylkingarinnar, auk þess að stilla leikskólagjöldum almennt í hóf miðað við önnur sveitarfélög á suðvesturhorninu, boðið rausnarlega systkinaafslætti sem hafa nýst okkur fjölskyldunni vel. Án slíks afsláttar myndi kostnaður aukast töluvert og þrýstingur á heimilið líka.
Að einhverju leyti getur systkinaafslátturinn virkað eins og hvati til barneigna en til dæmis er afslátturinn 100% af bæði fæðis- og dvalargjaldi fyrir öll börn umfram tvö. Þriðja barnið er frítt!
Við í Samfylkingunni viljum að Reykjavík verði enn betri borg til að ala upp börn. Leikskólarnir okkar eru frábærir, það þekkjum við foreldrarnir í borginni. En við þurfum fleiri pláss og betri starfsaðstæður fyrir kennara og annað starfsfólk. Öflugt leikskólakerfi er nefnilega forsenda jafnra tækifæra barna og gerir foreldrum kleift að taka fullan þátt í atvinnu og samfélagi. Þess vegna setur Samfylkingin í Reykjavík leikskóla í forgang.
Höfundur skipar 6. sæti á lista Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor.
Bjarnveig Birta Bjarnadóttir skrifar
