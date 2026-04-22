10 loforð til ungs fólks á besta stað í heimi, Hafnarfirði Viktor Pétur Finnsson skrifar 22. apríl 2026 14:17 Hafnarfjörður er besti staður í heimi. Hér sameinast sterkt samfélag, öflug þjónusta, frábært íþrótta- og menningarlíf, stutt í náttúruna og einstakur bæjarandi sem finnst hvergi annarsstaðar. En þó staðan sé góð eigum við alltaf að stefna hærra. Undanfarin ár hefur Hafnarfjörður tekið miklum framförum. Mikið líf hefur færst í bæinn, hann verið gerður fallegri og þjónustan við íbúana batnað. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn tók við stjórn bæjarins árið 2014 var skuldahlutfall bæjarins um 220%. Í dag hefur það lækkað niður í um 130%. Rekstur bæjarins hefur styrkst, þjónusta verið efld og uppbygging aukist. Það skiptir máli. Því þegar fjármál eru í lagi skapast svigrúm til að bæta þjónustu, byggja upp innviði og létta byrðar heimilanna. Á sama tíma hefur álagningarhlutfall fasteignaskatts verið lækkað og Hafnarfjörður mælist nú í fremstu röð sveitarfélaga landsins í þjónustu við íbúa samkvæmt könnunum Gallup. Ánægja með bæinn sem búsetustað mælist 91% og hefur hækkað um tugi prósenta frá því að vinstrimenn voru hér við stjórn. Þetta gerist ekki af sjálfu sér. Þetta er árangur ábyrgðar, skýrrar forystu og forgangsröðunar sem setur íbúana í fyrsta sæti. Við megum heldur ekki gleyma því að staðan var önnur áður. Við höfum séð hvað gerist þegar skuldir hlaðast upp og rekstur veikist því Hafnfirðingar vilja ekki fara aftur þangað. Það þarf fólk sem styður við menningu, fjölskyldur og íþróttastarf, eykur þjónustu í þágu íbúana á sama tíma og skuldir eru lækkaðar og bærinn er rekinn vel. Þetta er hægt, og sjálfstæðismenn hafa sýnt það. Því þurfum við núna að taka næsta skref sem snýst um framtíð unga fólksins í bænum. Hér eru 10 loforð mín til ungs fólks í Hafnarfirði: 1. Lægra útsvar, meira eftir í vasanum Við ætlum að lækka útsvar bæjarins svo launafólk fái stærri hluta eigin tekna til ráðstöfunar. Þegar bænum er vel stjórnað eiga íbúarnir að njóta þess. Meiri peningur fyrir þig. 2. Fyrsta íbúð í Hafnarfirði Við ætlum að halda áfram uppbyggingu hagkvæmra íbúða, fjölga lóðum og skapa fleiri tækifæri fyrir fyrstu kaupendur. Ungt fólk á að geta keypt sína fyrstu íbúð í eigin bæ en ekki þurfa að flytja annað til að byrja lífið. Lífið er hér. 3. Leikskólapláss fyrr og sterkari stuðningur Markmiðið er að bjóða upp á leikskólapláss frá 12 mánaða aldri. Þar til því marki er náð viljum við hækka heimgreiðslur upp í 250.000 krónur á mánuði fyrir foreldra sem bíða eftir plássi. 4. Öflugri samgöngur Við viljum efla samgöngur innanbæjar með tíðari strætóferðum og betra leiðarkerfi. Frítt í strætó fyrir yngri en 18 ára og áframhaldandi næturstrætó fyrir þá sem villast til Reykjavíkur og þurfa að komast heim. 5. Bestu íþróttafélög landsins Við ætlum áfram að styðja allt það öfluga íþróttastarf sem gerir Hafnarfjörð að fyrirmyndarbæ í íþróttum. Markmiðið er einfalt,fleiri bikarar í bæinn. 6. Nýtt menningarhús í Strandgötu Við ætlum að breyta íþróttahúsinu við Strandgötu í nýtt menningar- og leikhús í hjarta bæjarins þar sem tónlist, leikhús og skapandi greinar fá að blómstra. Gamalt hús fær nýtt líf. 7. Fyrsta sætið í þjónustu Við erum komin í fremstu röð sveitarfélaga landsins þegar kemur að ánægju með þjónustu meðal íbúa en nú mælumst við í öðru sæti. Nú ætlum við alla leið og gera Hafnarfjörð að bestasveitarfélagi Íslands. 8. Opið lengur í sund og betri aðstaða Við viljum lengri opnunartíma í sundlaugum bæjarins, halda áfram uppbyggingu og viðhaldi eigna bæjarins og klára útisvæðið við Ásvallalaug. Það á að vera hægt að skella sér í pottinn þegar dagurinn loksins róast. 9. Meira líf og meira gaman Við viljum gera það meira aðlaðandi að skemmta sér í Hafnarfirði, efla miðbæinn með fleiri veitingastöðum og skemmtistöðum og efla næturlífið innan bæjarins. Skoða möguleika á keiluhöll eða bíói. Það á ekki alltaf að þurfa að fara annað til að hafa gaman. 10. Framtíð fyrir ungt fólk í Hafnarfirði Við viljum að ungt fólk geti séð framtíð sína hér, í námi, starfiog lífi. Hafnarfjörður á að vera bær tækifæranna. Kosningar snúast um val. Um það hvort við höldum áfram á þeirri leið sem hefur skilað árangri eða tökum skref aftur á bak.Við skulum ekki breyta breytinganna vegna. Ég vil halda áfram að byggja upp bæ sem er fjárhagslega sterkur, fjölskylduvænn, metnaðarfullur og skemmtilegur. Hafnarfjörður er besti staður í heimi. Nú skulum við gera hann enn betri. Höfundur er frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði. 