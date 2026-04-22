Lýðheilsa er undirstaða sterks samfélags Kolbrún Magnúsdóttir skrifar 22. apríl 2026 14:00 Lýðheilsa snýst ekki aðeins um góða heilbrigðisþjónustu. Hún snýst um lífið sjálft, hvernig við búum, lifum, vinnum og tengjumst hvert öðru. Hún birtist í því hvort börn upplifa öryggi og stuðning, hvort ungmenni finna tilgang og tækifæri, hvort fullorðið fólk nær jafnvægi milli vinnu og einkalífs og hvort eldra fólk fær að lifa með reisn og virðingu. Í Hafnarfirði höfum við alla burði til að vera samfélag þar sem lýðheilsa er ekki aukaatriði heldur leiðarljós í öllu sem við gerum. Við höfum nú þegar byggt upp sterkt samfélag en það er mikilvægt að sofna ekki á verðinum. Við þurfum að halda áfram að gera gott enn betra og það er einmitt það sem við í Framsókn ætlum að gera. Lýðheilsa er ekki lúxusvara, heldur lykillinn að góðum lífsgæðum Lýðheilsa er ekki lúxusvara, hún er forsenda þess að við öll höfum tækifæri til að lifa góðu lífi. Hún snertir okkur á öllum æviskeiðum: Þegar við erum börn, ungmenni, fullorðið fólk og þegar við eldumst. Með markvissum forvörnum, snemmtækri íhlutun og aðgengi að stuðningi og félagslegu starfi sköpum við samfélag þar sem fólk getur vaxið, dafnað og fundið sitt jafnvægi í lífinu. Það er mikilvægt að hlúa vel að börnum og ungmennum. Við ætlum að leggja áherlsu á að tryggja að þjónusta við börn og ungmenni sé samfelld og fyrirsjáanleg. Það felur í sér að brúa bilið frá fæðingarorlofi þar til barn kemst í leikskóla, tryggja jafnt aðgengi að tómstundum með hækkun frístundastyrks og með öflugu forvarnarstarfi. Þetta snýst um að öll börn og ungmenni fái raunveruleg tækifæri til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu og blómstra. Heilbrigð samfélög byggja á góðum tengslum Einangrun og félagsleg einsemd eru meðal stærstu áskorana nútímans. Þess vegna skiptir máli að byggja samfélag þar sem félagsleg tengsl skipta máli í gegnum skóla, íþróttir, menningu og daglegt líf. Það er ekki síður mikilvægt að horfa til félagslegra tengsla eldra fólks. Með auknum lífaldri fylgja tækifæri en einnig áskoranir, þar sem félagsleg tengsl geta rofnað og einsemd aukist. Rannsóknir sýna að virk þátttaka, samskipti og tilgangsríkt daglegt líf hafa bein áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu. Við viljum því skapa aðstæður þar sem eldra fólk hefur raunveruleg tækifæri til þátttöku, með bættu aðgengi að frístunda- og tómstundastarfi, markvissri heilsueflingu og þjónustu sem styður við sjálfstætt og virkt líf. Einnig skiptir máli að efla samfélagsrými þar sem kynslóðir mætast og tengjast, því sterk tengsl milli fólks á öllum aldri eru ein af grunnstoðum heilbrigðs samfélags. Við viljum efla félagslega innviði bæjarins með því að styðja fjölbreytt íþrótta- og frístundastarf, styrkja félagsmiðstöðvar og bæta aðgengi að menningu og útivist. Uppbygging göngu- og hjólastíga, grænna svæða og aðstöðu til útivistar er ekki aðeins skipulagsmál – það er stórt lýðheilsumál. Geðheilsa er stór hluti af lýðheilsu Geðheilsa er órjúfanlegur hluti af lýðheilsu. Við viljum tryggja að fólk sem glímir við geðrænan vanda fái samfellda þjónustu, öruggt húsnæði og raunverulegan stuðning. Það er jafnframt mikilvægt að horfa til forvarna: að grípa fyrr inn í, styðja við einstaklinga áður en vandinn verður alvarlegur og skapa samfélag þar sem það er eðlilegt að leita sér hjálpar. Við viljum efla þjónustu við þá sem búa við félagslega einangrun og styrkja úrræði sem styðja við andlega heilsu íbúa. Öll erum við mikilvægur partur af samfélaginu Sterk lýðheilsa byggir á jöfnum tækifærum og raunverulegu aðgengi fyrir alla. Það skiptir máli að tryggja að fatlað fólk hafi aðgengi að þjónustu og húsnæði sem hentar ólíkum þörfum, að eldra fólk hafi raunveruleg tækifæri til virkni og þátttöku og að allir finni að þeir eigi heima í samfélaginu. Við þurfum líka að huga sérstaklega að jaðarhópum sem upplifa oft hindranir í daglegu lífi. Þar má nefna hinsegin fólk, innflytjendur og fólk með veikari félags- og efnahagslega stöðu. Aðgengi að þjónustu, öryggi, virðing og þátttaka í samfélaginu eru grundvallarþættir lýðheilsu fyrir alla. Við ætlum að halda áfram uppbyggingu fjölbreyttra íbúðaúrræða, bæta aðgengi að upplýsingum og þjónustu og styðja við sjálfstætt líf með markvissum hætti – þannig að enginn sitji eftir. Þetta snýst um Hafnarfjörð Lýðheilsa er ekki verkefni sem hefur upphaf og endi né er hún á ábyrgð eins sviðs eða einnar stofnunar. Hún er sameiginlegt verkefni okkar allra – bæjarins, skóla, fjölskyldna, atvinnulífs og samfélagsins í heild. Þegar við setjum fólk í fyrsta sæti, byggjum á traustum grunni og tökum markviss skref í átt að betra samfélagi, þá verður árangurinn ekki aðeins mældur í tölum heldur í lífsgæðum. Hafnarfjörður á að vera staður þar sem fólk getur lifað góðu lífi – ekki bara lifa af. Til að ná góðum árangri er mikilvægt að eiga virkt samtal við bæjarbúa, hlusta og skapa aðstæður sem þjóna fólkinu – ekki kerfi sem fólk þarf að aðlaga sig að. Þetta snýst um fólkið Höfundur er mannauðsráðgjafi og skipar annað sæti á lista Framsóknar í Hafnarfirði 