Hvar er for­gangs­röðun ríkis­stjórnarinnar?

Dagmar Valsdóttir skrifar

Í dag stendur Grindavík frammi fyrir einum mikilvægasta íbúafundi í sögu bæjarins. Þar á að ræða framtíð samfélags sem hefur verið sett á hliðina, samfélags sem hefur lifað í óvissu mánuðum saman og beðið eftir svörum sem virðast ekki koma.

Samt hefur Kristrún Frostadóttir ekki séð sér fært að staðfesta komu sína.

Þetta er ekki formsatriði. Þetta er ekki valkvætt. Þetta er próf á forgangsröðun.

Fyrir kosningar voru gefin loforð um að hlusta á fólk, vera í samtali og standa með þeim sem þurfa mest á því að halda. Nú reynir á þau orð. Og því miður blasir við mynd sem vekur upp alvarlegar spurningar um hvort Grindavík skipti raunverulega máli í huga stjórnvalda.

Á meðan bíða íbúar. Bæjarfélag sem hefur gengið í gegnum náttúruhamfarir, rýmingu og djúpa óvissu situr eftir án svara. Án samtals. Án þess að upplifa að það sé hlustað.

Járngerður, félag íbúa í Grindavík, hefur reynt ítrekað í meira en tvo mánuði að ná sambandi við forsætisráðherra, bæði í gegnum síma og tölvupóst. Engin svör.

Er þetta virkilega ásættanlegt?

Hvað þarf að gerast til að samfélag á Íslandi fái raunverulega athygli stjórnvalda? Hversu langt þurfa íbúar að ganga áður en rödd þeirra er tekin alvarlega?

Þetta snýst ekki um kurteisi eða dagskrárlið. Þetta snýst um virðingu. Virðingu fyrir fólki sem hefur misst öryggi sitt, heimili sitt og framtíðarsýn sína tímabundið eða jafnvel varanlega.

Ef stjórnvöld mæta ekki þegar mest á reynir, hvenær mæta þau þá?

Til þeirra sem fylgjast með utan Grindavíkur: Setjið ykkur í spor íbúanna. Ef þetta væri ykkar samfélag, ykkar fjölskyldur, ykkar framtíð mynduð þið sætta ykkur við þögnina?

Fundurinn er í Gjánni kl 16:30 í dag!!

Höfundur er eigandi Grindavík Guesthouse & Kvika Travel ehf.

