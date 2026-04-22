Skoðun

Jöfnuður, á­byrgð og upp­bygging

Stefán Þór Eysteinsson skrifar

Við, Samfylkingin og annað félagshyggjufólk í Fjarðabyggð, bjóðum fram í komandi sveitarstjórnarkosningum vegna þess að okkur er annt um samfélagið okkar og viljum halda áfram að leggja okkar af mörkum til að gera það enn betra. Við stöndum fyrir skýrum gildum og höfum ávallt gert: jöfnuð, ábyrgð og uppbyggingu sem skilar sér í betra samfélagi.

Við viljum að sveitarfélagið sé rekið af festu og að ákvarðanir taki mið af heildinni. Í samfélagi eins og okkar er nauðsynlegt að allir byggðarkjarnar fái að njóta sín og öll sem þar búa hafi rödd.

Við viljum móta samfélagið með fólkinu sem býr í því. Við höfum hitt fólk, hlustað og átt í samtali og það munum við áfram gera. Með þessum hætti tökum við betri ákvarðanir.

Í okkar huga á sveitarfélagið að vinna fyrir fólkið og einfalda líf þess. Þjónustan þarf að ganga upp, samgöngur milli byggðakjarna þurfa að virka og fólk þarf að geta fundið sér húsnæði og sest að. Við viljum einfalda þetta daglega líf, ekki flækja það. Það verður eingöngu gert með breiðri samstöðu og skýrum fókus á það sem skiptir fólk mestu máli. Ekki með stórum loforðum um að gera allt fyrir alla, heldur með raunhæfum ákvörðunum sem skila árangri.

Höfundur er oddiviti Samfylkingarinnar og annars félagshyggjufólks í Fjarðabyggð.

