Hveragerði hefur lengi verið þekkt fyrir að vera heilsubær, staður þar sem nálægðin við náttúruna skapar kjöraðstæður fyrir vellíðan fólks. Það er einmitt þessi nálægð sem laðar marga að Hveragerði, þar á meðal okkur sem skrifum þessa grein. Ekki þarf að fara langt til að komast út í náttúruna. Fossflötin, Hamarinn, Reykjafoss, Reykjafjall og Reykjadalur eru allt hluti af daglegu lífi okkar og þessi svæði, og fleiri til, bjóða upp á fjölbreytta möguleika til útivistar. Rannsóknir hafa sýnt að útivera hefur jákvæð áhrif á einbeitingu og almenna líðan fólks og vinnur gegn streitu. Þá stuðlar dvöl úti í náttúrunni að betra jafnvægi líkamans og hugarró.
Hveragerði hefur margt að bjóða, en á sama tíma lifum við í veruleika þar sem hraði, áreiti og stöðug stafræn tenging setja mark sitt á daglegt líf. Þó við séum sífellt tengd tækninni upplifa margir minni tengsl sín á milli, einmanaleiki eykst og þá verður nærumhverfið sífellt mikilvægara. Það eru mörg tækifæri til að nýta grænu svæðin okkar betur og skapa enn meiri hvata fyrir íbúa til að njóta þeirra reglulega. Þrátt fyrir að margir fari í göngutúra úti í náttúrunni er hægt er að styðja betur við fjölbreytta notkun útivistarsvæða fyrir alla aldurshópa.
Heilsubær snýst ekki eingöngu um það að hafa aðgang að fallegri náttúru eða góðum útivistarsvæðum, það er þó alltaf mikilvægur grunnur. Þetta snýr einnig að því hvernig við nýtum umhverfið okkar, hvernig við stuðlum að jákvæðum samskiptum fólks og hvort samfélagið sjálft hvetur til athafna sem ýta undir vellíðan íbúanna. Heilsubær er staður þar sem líkamleg, andleg og félagsleg heilsa fara saman. Þar sem börn fá að vaxa og dafna í umhverfi sem styður þau. Einnig þar sem fullorðnir hafa rými til að anda og eldri borgarar geta tekið virkan þátt í samfélaginu við góðar aðstæður til hreyfingar og samveru. Í því ljósi er náttúran ekki aðeins umhverfi, heldur lykilþáttur í daglegri lýðheilsu sem stuðlar að tengslum, ró og jafnvægi.
Svæðið undir Hamrinum býr yfir miklum möguleikum. Þar nýtur falleg náttúra sín í skjólsælu umhverfi og myndar sterkan grunn til frekari uppbyggingar. Með einfaldri og náttúrulegri þróun má gera svæðið enn aðgengilegra og betur nýtanlegt fyrir alla íbúa og gesti sem sækja Hveragerði heim. Ef horft er til að mynda á Kjarnaskóg á Akureyri má sjá gott dæmi um hvernig skógurinn hefur verið þróaður sem fjölbreytt útivistarsvæði fyrir alla aldurshópa. Vel upplýstir og merktir göngu- og hjólastígar, leiksvæði og góð grillaðstaða skapa upplifun sem hvetur fólk til að koma og staldra við. Í Hveragerði eru sambærileg tækifæri til staðar. Með einföldum aðgerðum, svo sem grillum, skjólgóðum setusvæðum og fjölbreyttri leik- og afþreyingaraðstöðu, má efla svæðið undir Hamrinum verulega. Mikilvægt er að tryggja gott aðgengi þannig að bæði börn og eldra fólk geti notið þess.
Með því að efla notkun svæðisins undir Hamrinum og annarra náttúrusvæða í Hveragerði má skapa lifandi rými sem styðja við samveru og útiveru og veita mikilvægt mótvægi við hraða nútímans. Slík uppbygging styrkir lífsgæði íbúa og eflir jafnframt stöðu Hveragerðis sem áfangastaðar. Þannig birtist heilsubærinn í daglegu lífi og styður við heilsu og vellíðan til framtíðar.
Höfundar skipa þriðja og fimmta sæti S-listans í Hveragerði.
