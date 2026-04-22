Það er ekki sjálfgefið að ungt fólk finni sig í samfélagi. Það gerist ekki af tilviljun heldur með markvissri stefnu, hlustun og raunverulegum tækifærum. Í Hafnarfirði hefur slík uppbygging átt sér stað og þar hefur Framsókn gegnt lykilhlutverki.Á undanförnum árum hefur verið lögð rík áhersla á að skapa umhverfi þar sem ungt fólk fær ekki aðeins þjónustu heldur rödd, áhrif og raunveruleg tækifæri til þátttöku. Það er grundvallaratriði í heilbrigðu samfélagi.
Rými, rödd og þátttaka.
Í Hafnarfirði hefur verið byggt upp öflugt starf fyrir ungt fólk þar sem áhersla er lögð á þátttöku og áhrif. Ungmennaráð bæjarins er skýrt dæmi um þetta, þar sem ungt fólk fær tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri og hafa áhrif á ákvarðanir sem snerta þeirra eigið líf.Samhliða þessu hefur verið byggt upp öflugt félags- og tómstundastarf þar sem ungmennahús, íþróttir og menning skapa vettvang fyrir ungt fólk til að hittast, þróa hæfileika sína og byggja upp sjálfstraust.Þetta er ekki aðeins þjónusta – þetta er valdefling.
Fjölbreytt tækifæri fyrir alla
Það sem gerir Hafnarfjörð sérstakan er að horft er á þarfir allra. Þar á meðal er sérstaklega hugað að ungu fólki með fötlun, sem á rétt á að taka fullan þátt í samfélaginu. Aðgangur að menntun, frístundum og félagsstarfi er lykilatriði og þar hefur verið unnið markvisst að því að tryggja jafnræði og raunveruleg tækifæri.Þetta er kjarni velferðarsamfélags að skilja engan eftir.
Ungar fjölskyldur og fyrstu kaupendur
Eitt stærsta skref í lífi ungs fólks er að stofna eigið heimili og byggja upp fjölskyldu. Þar skiptir miklu máli að samfélagið standi með fólki ekki gegn því.Í Hafnarfirði hefur verið lögð áhersla á að skapa aðstæður þar sem ungt fólk getur stigið sín fyrstu skref á húsnæðismarkaði. Uppbygging íbúða, fjölbreytt skipulag og skýr stefna í húsnæðismálum miða að því að mæta þörfum fyrstu kaupenda og ungra fjölskyldna. Í fundargerðum bæjarins má sjá að þessi mál hafa verið í forgangi, með áherslu á framboð lóða, fjölbreytt húsnæði og áframhaldandi þróun hverfa.Samhliða því hefur verið unnið að því að styrkja innviði leikskóla, skóla og frístundastarf svo fjölskyldur finni fyrir öryggi og stuðningi frá fyrsta degi. Þetta skiptir sköpum þegar fólk er að taka sín fyrstu skref í sjálfstæðu lífi. Markmiðið er skýrt að Hafnarfjörður sé bær þar sem ungt fólk getur séð framtíðina fyrir sér.
Skýr sýn Framsóknar
Framsókn hefur í gegnum tíðina lagt áherslu á mennta og barnamál, félagslegt öryggi og raunhæfar lausnir í húsnæðismálum. Flokkurinn setur manninn í öndvegi og vinnur að samfélagi þar sem allir fá tækifæri til að vaxa og dafna. Í Hafnarfirði hefur þessi stefna orðið að veruleika. Þar hefur verið byggt upp umhverfi þar sem ungt fólk fær að blómstra hvort sem það er í námi, starfi, félagslífi eða þegar það stígur sín fyrstu skref á fasteignamarkaði. Framtíðin krefst áframhaldandi uppbyggingar. Við stöndum á góðum stað en verkefninu er ekki lokið. Þörfin fyrir áframhaldandi uppbyggingu er skýr. Við þurfum að halda áfram að skapa tækifæri, styðja við ungt fólk og tryggja að allar raddir fái að heyrast. Það á jafnt við um ungmenni, ungt fólk með fötlun og ungar fjölskyldur sem eru að byggja upp sitt líf.
Val um framtíðinaEf við viljum halda áfram á þessari braut – þar sem ungt fólk fær rödd, tækifæri og stuðning þá skiptir máli hver stýrir. Framsókn hefur sýnt í verki að hún setur ungt fólk, fjölskyldur og framtíðina í forgang.
Hafnarfjörður er bær tækifæranna.
Og með áframhaldandi krafti Framsóknar getum við tryggt að sú framtíð tilheyri ungu fólki – öllu ungu fólki.
Höfundur skipar 10. sæti á lista Framsóknar í Hafnarfirði og er aðalmaður í Menningar og ferðamálanefnd.
