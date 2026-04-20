Skoðun

Sterkari vel­ferð – betri Hafnar­fjörður

Jóhanna Erla Guðjónsdóttir skrifar

Ábyrg og framsýn velferð

Velferðarsamfélag sem virkar er ekki sjálfgefið. Það byggist á skýrum gildum, ábyrgri stjórnun og samvinnu milli íbúa, sveitarfélags og annarra lykilaðila. Öflugt velferðarkerfi er ein af grunnstoðum samfélags sem vill dafna og endurspeglar hvernig við styðjum við fólk á ólíkum æviskeiðum og við mismunandi aðstæður.

Í Hafnarfirði stöndum við frammi fyrir þeirri áskorun að þróa velferðarþjónustu sem mætir þörfum ört vaxandi og fjölbreytts samfélags, án þess að missa sjónar á því sem skiptir mestu máli: fólkinu sjálfu. Fjölgun íbúa, breytt aldurssamsetning og aukin vitund um geðheilbrigði hafa leitt til aukinnar eftirspurnar eftir þjónustu. Á sama tíma hefur álag á kerfið vaxið og mikilvægt er að sveitarfélagið bregðist við af ábyrgð og framsýni.

Framsókn leggur áherslu á að velferðarkerfið eigi að vera bæði sterkt og sveigjanlegt. Það þarf að veita raunverulegan stuðning þegar á reynir, en jafnframt hvetja til sjálfstæðis, virkni og þátttöku. Sú nálgun skiptir miklu máli í Hafnarfirði, þar sem velferðarkerfið þarf að geta mætt ólíkum þörfum einstaklinga og fjölskyldna á sama tíma og það styður við samfélagslega samheldni.

Velferð í takt við breyttar þarfir

Ein helsta áskorunin sem sveitarfélög standa frammi fyrir er að tryggja jafnt aðgengi að þjónustu. Langur biðtími eftir úrræðum getur haft veruleg áhrif á lífsgæði fólks, sérstaklega þegar um er að ræða viðkvæma hópa. Þar skiptir samþætting þjónustu og gott samstarf milli stofnana og fagaðila lykilmáli. Skýr verkaskipting og samfelld þjónusta geta gert gæfumuninn fyrir þá sem þurfa á stuðningi að halda.

Þegar horft er til framtíðar er ljóst að áfram þarf að þróa velferðarþjónustu í takt við breyttar þarfir samfélagsins. Sérstök áhersla þarf að vera á að styrkja geðheilbrigðisþjónustu, bæta aðgengi að viðeigandi úrræðum og styðja betur við fjölskyldur sem standa frammi fyrir fjölþættum vanda. Jafnframt er mikilvægt að hlúa að starfsumhverfi þeirra sem starfa innan velferðarkerfisins, enda eru mannauður og fagþekking meðal helstu forsenda gæða í þjónustu.

Samfélag þar sem allir geta blómstrað

Velferðarmál snúast í grunninn um lífsgæði og samfélagslega ábyrgð. Við í Framsókn viljum nálgast þessi mál af raunsæi og ábyrgð, með áherslu á framkvæmanlegar lausnir og góða nýtingu fjármuna. Með skýrri forgangsröðun og langtímahugsun er hægt að byggja upp þjónustu sem stenst kröfur samtímans án þess að setja óhóflegt álag á framtíðina.

Hafnarfjörður hefur alla burði til að vera fyrirmyndarsamfélag í velferðarmálum. Með samvinnu, öflugum grunnstoðum fyrir fjölskyldur og jöfnu aðgengi að þjónustu getum við skapað samfélag þar sem allir fá raunverulegt tækifæri til að blómstra. Það er sú sýn sem Framsókn stendur fyrir – velferð sem byggir á jafnvægi, ábyrgð og mannlegri nálgun.

Höfundur er félagsráðgjafi og skipar 4. sæti lista Framsóknar í Hafnarfirði.

Mest lesið


×

Mest lesið