Sem fulltrúi Miðflokksins í Hafnarfirði fór ég á þing um fjölmenningu í Hafnarfirði sem haldið var í Hafnarborg 16. apríl.
Í Hafnarfirði búa um 33.600 íbúar og þar af eru um 6.150 með erlent ríkisfang eða rúm 18%. Þar eru Pólverjar langfjölmennastir.
Túlkar voru á staðnum til að túlka yfir á pólsku, spænsku og arabísku.
Viðburðurinn byrjaði á því að bæjarstjórinn bauð alla velkomna, hélt stutta tölu og síðan tók við formleg dagskrá. Fulltrúi frá Rauða krossinum kom og sagði frá starfi sem þau fara fyrir varðandi að hjálpa útlendingum að aðlagast. Félagasamtökin GETA kynntu einnig sína starfsemi sem felst í því að vinna að jákvæðu fjölmenningarlegu samfélagi.
Einnig var kynning frá Brúarsmiðum sem eru menningartenglar sem starfa á vegum mennta- og lýðheilsusviðs Hafnarfjarðar. Hlutverk þeirra er að byggja brýr milli menningarheima, efla menningarnæmi og styðja við farsælt samstarf skóla og fjölskyldna.
Allt var þetta upplýsandi og hollt fyrir hvern og einn að fá kynningu á þessu mikilvæga starfi sem snýr að því að hjálpa útlendingum að aðlagast samfélagi okkar hér í Hafnarfirði.
Að loknum fyrirlestrum var skipt upp í hópa og fengu hóparnir verkefni sem fólst í því að taka samtalið um hvernig betur mætti fara í samfélagi okkar þegar kemur að málefnum útlendinga.
Það sem vakti athygli mína var að hvergi komu fram kröfur frá innflytjendum um að við ættum að breyta einhverju hjá okkur sem er skýrt dæmi um skautun í umræðunni sem er alltof ráðandi þegar málefni innflytjenda ber á góma, þar erum við sjálf okkur verst. Það sem þau þrá mest af öllu er að fá fleiri tækifæri til að læra íslensku ásamt meiri aðstoð við heimanám barna sinna í formi vinnustofa sem áður voru á bókasafni Hafnarfjarðar.
Einnig hafa þau mikinn áhuga á því að fá að leggja sitt af mörkum við að gera gott samfélag betra. Þeim fannst orðið „fjölmenning“ fráhrindandi þar sem þau vilja fá tækifæri til að aðlagast og verða gildir samfélagsþegnar. Einnig vilja þau að börn sín fái að vera í aðgreindum bekkjum til að ná tökum á tungumálinu áður en þau eru sett með íslenskum börnum.
Miðflokkurinn í Hafnarfirði styður þær kröfur. Við viljum sjá móttökukennslu sem gefur nýkomnum börnum tækifæri til að ná tökum á íslensku áður en þau eru sett í almenna bekki. Það er skynsemishyggja.
Höfundur skipar 3. sæti á lista Miðflokksins í Hafnarfirði.
