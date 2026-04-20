Skoðun

Fjöl­skyldu­vænt sam­fé­lag í verki

Guðný Björk Pálmadóttir skrifar

Árborg er öflugt og lifandi samfélag þar sem samheldni og þátttaka hafa lengi verið styrkur okkar. Við erum íþrótta bær og á þeim grundvelli mætumst við, byggjum tengsl og stöndum saman. Um þetta þarf að standa vörð og ef við viljum áfram kalla Árborg fjölskylduvænt sveitarfélag þurfum við skýrar sýn í þá átt og raunverulega aðgerðaáætlun.

Fjölskylduvænt samfélag er ekki sjálfgefið. Það mótast af því hvernig sveitarfélagið forgangsraðar fjármagni, skipulagi og þjónustu. Fjölskylduvæn stefna felur í sér að þjónusta sé aðgengileg, stuðningur virki þegar á reynir og að fólk á öllum aldurskeiðum upplifi sig tilheyra samfélaginu.

Við í Viðreisn viljum:

  • að börn geti alist upp í öruggu og hvetjandi umhverfi þar sem allir hafa jöfn tækifæri.
  • að börn og fullorðnir fái góða þjónustu og raunverulegan stuðning þegar á þarf að halda.
  • að fjölskyldur, í allri sinni fjölbreytni, finni sér stað og finnist það tilheyra.
  • að nærumhverfið sé öruggt, aðlaðandi og lifandi.
  • að Árborg verði samfélag með fjölbreytt tækifæri þar sem fólk vill búa, vinna og eldast.

Grunnþjónusta sem heldur vatni

Það er óásættanlegt að foreldrar búi við óvissu eftir lok fæðingarorlofs. Sveitarfélag sem ætlar að vera fjölskylduvænt verður að hjálpa til við að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla með raunhæfum lausnum. Hér þarf þverpólitískan vilja til að leysa málin og þora að hugsa út fyrir kassann. Viðreisn mun beita sér fyrir að finna raunverulegar lausnir í þessum málaflokki, til dæmis með auknum stuðningi og samstarfi við dagforeldra, almennt hvetja og liðka fyrir einkaframtakinu og áframhaldandi byggingu leikskóla.

Skipulag sem setur lífsgæði í forgang

Örugg hverfi, góðar göngu- og hjólaleiðir og græn svæði eru grunnforsenda heilsu og vellíðanar. Tryggja þarf að farið sé eftir skipulagi og að reglugerðum við frágang lóða sé framfylgt. Til að standa vörð um öryggi barna og fullorðinna í umferðinni þarf að framfylgja reglum um hæð grindverka við lóðamörk og taka á gróðri sem veldur hættu fyrir gangandi og hjólandi umferð. Viðreisn mun standa fast í fæturna þegar kemur að skipulagmálum og hafna skammtímahugsun sem bitnar á lífsgæðum og öryggi íbúa.

Stuðningur sem endurspeglar raunverulegt líf fólks

Fjölskyldur eru ólíkar og þjónustan verður að taka mið því. Mikilvægt er að bjóða uppá sveigjanlegar lausnir, faglegan stuðning og hafa þjónustuna sem næst fólkinu. Viðreisn vil auka aðgengi að fjölbreyttri stoðþjónustu inn í skólana og mun setja snemmtæka íhlutun í forgang. Börn eiga að njóta vafans og enginn á að detta á milli kerfa.

Fjölskylduvænt samfélag verður ekki til af sjálfu sér. Það verður til þegar kjörnir fulltrúar þora að forgangsraða, taka ábyrgð og horfa til framtíðar. Við í Viðreisn viljum setja lífsgæði fólks í fyrsta sæti og byggja Árborg af festu, framsýni og sanngirni.

Höfundur er nýsköpunarverkfræðingur og skipar 2. sæti á lista Viðreisnar í Árborg.

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið