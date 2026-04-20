Garðabær hefur í dag alla burði til þess að vera leiðandi sveitarfélag; staður þar sem gott er að búa, starfa og skapa. Til þess að svo megi verða þurfum við hins vegar að leggja áherslu á gagnsæi í rekstri með því að veita réttar upplýsingar um stöðu og fjármál sveitarfélagsins, tryggja Garðbæingum aðgang að framúrskarandi þjónustu og sameinast um skýra framtíðarsýn sem styður við bæði íbúa og atvinnulíf. En þá er spurningin: hvernig gerum við það?
Traust er grunnurinn að góðu samfélagi. Þess vegna viljum við setja bókhald bæjarins á netið og gera það aðgengilegt öllum íbúum. Garðbæingar eiga að geta séð með skýrum hætti hvernig fjármunum sveitarfélagsins er varið, hvert þeir fara og hvaða verkefni eru framundan. Þetta er lykilatriði í gagnsæi og virku eftirliti þar sem hlutverk bæjarstjórnar á að vera að veita réttar upplýsingar í rauntíma.
Samfylkingin í Garðabæ leggur ríka áherslu á ábyrgan rekstur þar sem tekjur sveitarfélagsins skila sér fyrst og fremst í öflugri grunnþjónustu. Með því að draga úr óþarfa kostnaði og einfalda reksturinn getum við tryggt að fjármunir nýtist þar sem þeirra er mest þörf. Jafnframt viljum við auka aðkomu íbúa að ákvarðanatöku því rödd Garðbæinga á að skipta máli – ekki bara í orði heldur einnig á borði.
Ég held að við getum öll verið sammála um það að vilja ná börnum og ungmennum frá skjánum og í sköpun. Ein helsta áskorun ungs fólks í dag er andleg heilsa og Samfylkingin í Garðabæ vill leggja sitt af mörkum til þess að gefa börnunum okkar tækifæri á að styrkja félagsleg tengsl, efla sköpunarhæfileika þeirra og leyfa þeim að sjá hugmyndir sínar verða að veruleika. Framtíðin kallar á sköpun, nýsköpun og hugrekki til þess að prófa nýjar leiðir. Menningar- og nýsköpunarhús í Garðabæ er eitt af því sem Samfylkingin leggur áherslu á að verði að veruleika. Bærinn okkar hefur í gegnum tíðina alið af sér framúrskarandi listafólk og skapandi einstaklinga og með því að hlúa að grasrótinni og skapa aðstöðu fyrir sköpun getum við eflt þetta umhverfi enn frekar.
Í dag stöndum við Garðbæingar á tímamótum þar sem við getum valið að gera gott samfélag enn betra. Við höfum val um að breyta til - hrista upp í hlutunum. Við höfum val um að byggja upp sterkt og skapandi bæjarfélag með ábyrgum rekstri, skilvirkri þjónustu og hafa metnað fyrir vellíðan og öryggi unga fólksins okkar.
Þann 16. maí næstkomandi geta Garðbæingar kosið nýja forystu – og þá verða tækifærin til að gera Garðabæ enn betri svo miklu fleiri. Við lofum því.
Höfundur skipar 2. sætið á lista Samfylkingarinnar í Garðabæ fyrir komandi sveitastjórnarkosningar.
María Pálsdóttir skrifar
Kristín I. Pálsdóttir skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Sigfús Aðalsteinsson,Hlynur Áskelsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Eva Rún Helgadóttir skrifar
Ásgeir Þorgeirsson skrifar
Þuríður Harpa Sigurðardóttir,Harpa Cilia Ingólfdóttir skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
Berglind Indriðadóttir skrifar
Júlíus Andri Þórðarson skrifar
Óli Finnsson skrifar
Sædís Ósk Harðardóttir, Jóhanna Jóna Gunnlaugsdóttir,Halldóra Ingibergsdóttir skrifar
Maríanna Margeirsdóttir skrifar
Sólveig María Svavarsdóttir skrifar
Arnar H. Halldórsson,Hjálmar Trausti Kristjánsson skrifar
Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar
Þórður Sigurjónsson skrifar
Helga Elídóttir skrifar
Olga Margrét Cilia skrifar
Þorvaldur Víðisson skrifar
Hólmfríður Rut Einarsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Jóhanna Þorkelsdóttir skrifar
skrifar
Sigurvin Lárus Jónsson skrifar
Dagný Kristinsdóttir skrifar
Magnús Þór Jónsson skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Hákon Gunnarsson skrifar