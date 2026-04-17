Staðfestur kerfisbrestur! Hver ber ábyrgð? Jón Þór Guðjónsson skrifar 17. apríl 2026 13:03 Staðan í samgöngumálum Vestmannaeyja er ekki lengur bara áhyggjuefni heldur er hún orðin óásættanleg. Það er ekki lengur hægt að tala um þetta sem tímabundið ástand eða óheppni. Þetta er staðfestur kerfisbrestur. Á sama tíma og ferðaþjónustan, ein mikilvægasta atvinnugrein landsins, ætti að vera að fara af stað af fullum krafti, eru afbókanir byrjaðar að hrannast upp, tekjur að hverfa og traust ferðamanna að brotna niður. Vorið er komið og veðrið hefur verið með besta móti síðustu daga, eins og innviðaráðherra kallaði eftir. Samt bólar ekkert á Landeyjahöfn. Dýpkunarskipið Álfsnes ræður einfaldlega ekki við verkefnið. Ef við eigum að tala mannamál þá er þetta eins og að setja snjóplóg á Toyota Yaris og ætlast til að hann haldi Hellisheiði opinni miðað við afkastagetuna. Erum við farin að gefa mætingaverðlaun fyrir dýpkunarskip líka? Staðan heldur áfram að versna. Álfsnes nær ekki að sinna dýpkun. Herjólfur siglir á annarri skrúfu. Ferðir lengjast og óvissan eykst. Engar raunverulegar úrbætur í flugi. Og nú á jafnvel að endurskoða flugbrúna. Á sama tíma hafa fyrirtæki í ferðaþjónustu og Vestmannaeyjabær fjárfest fyrir milljónir króna í markaðssetningu. Til hvers? Svo ferðamenn komi að lokuðum dyrum? Þetta er ekki nýtt vandamál. Á Alþingi hefur komið fram (þökk sé Karli Gauta hjá Miðflokknum) að Landeyjahöfn hefur aldrei verið fullkláruð, að vandinn með sandburð var þekktur frá upphafi og að tillögur um úrbætur voru samþykktar árið 2019. Ekkert af þessu hefur verið leyst. Nokkrar staðreyndir um stöðuna í dag: Ekki einn heill áætlunardagur í Landeyjahöfn síðan 16. janúar Engin ferð í Landeyjahöfn frá 20. febrúar til dagsins í dag Aðeins 8 heilir dagar frá Landeyjahöfn frá áramótum Dýpkun mistekist ítrekað þrátt fyrir glugga Herjólfur siglir á annarri skrúfunni. Baldur kemur á meðan viðgerð stendur sem þýðir færri bílar á bíladekki og það er biðlisti í allar ferðir. Ríkisstjórnin er að bregðast Eyjum Án þess að vera dramatískur þá erum við að tala um daga/vikur þar til farið verður að slökkva ljós í fyrirtækjum í bænum. Samfélag með um 5000 íbúa situr eftir í óvissu Útgerðarfyrirtæki fá minna fyrir afurðina sína Rekstur Herjólfs þyngri Við erum farin að missa sumarið í apríl. Ef fólk kemst ekki til og frá Eyjum þá stoppar ferðaþjónustan, atvinnulífið veikist og traust tapast sem tekur ár að byggja upp aftur. Spurningin er einföld. Hvað ætlið þið að gera NÚNA!? Höfundur er oddviti Miðflokksins í Vestmannaeyjum. 