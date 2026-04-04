Virðisaukaskattur, raunverulegur greiðandi og áhrif á samkeppnishæfni Þórir Garðarsson skrifar 4. apríl 2026 07:00 Virðisaukaskattur er í eðli sínu neysluskattur sem leggst á endanlegan neytanda, ekki fyrirtækin sjálf. Fyrirtæki í ferðaþjónustu eru einfaldlega milliliðir sem innheimta skattinn fyrir hönd ríkisins. Fullyrðingar um að fyrirtæki „njóti“ lægra skattþreps byggja því á rangtúlkun eða misskilningi. Skatturinn er greiddur af ferðamanninum sem kaupir þjónustuna. Ferðaþjónustan hefur þá sérstöðu meðal útflutningsgreina að neyslan fer fram innanlands. Ríkið fær því skatttekjurnar beint. Áætlað er að erlendir ferðamenn skili 100-150 milljörðum króna árlega í virðisaukaskatt, sem jafngildir um 6.000-7.500 krónum á dag á hvern ferðamann á meðan hann dvelur á landinu og sú tala er líklega varfærin. Þetta gerir ferðaþjónustuna að einni mikilvægustu tekjulind ríkisins tekjulind sem byggir á erlendum neytendum sem greiða skatta hér án þess að nýta opinbera þjónustu að ráði. Baðlónin - kjarnavara í íslenskri ferðaþjónustu Hugmyndir um að hækka virðisaukaskatt á gesti baðlóna snúa því ekki að jaðarfyrirbæri heldur einni sterkustu kjarnavöru íslenskrar ferðaþjónustu. Baðlón eru ekki aukaatriði, þau eru meðal helstu ástæðna þess að ferðamenn velja Ísland. Þar vegur þyngst Bláa Lónið, sem hefur áratugum saman verið eitt verðmætasta vörumerki landsins á alþjóðavísu og lykildrifkraftur í ákvörðun ferðamanna um að heimsækja Ísland. Sérstaðan felst ekki aðeins í upplifuninni heldur einnig í heilsutengdum eiginleikum jarðsjávarins, ríkt af steinefnum sem margir sækja sérstaklega í vegna jákvæðra áhrifa á húð og vellíðan. Hér er því ekki aðeins um afþreyingu að ræða, heldur heilsutengda ferðaþjónustu með sterkt alþjóðlegt aðdráttarafl. Að hækka virðisaukaskatt á þessa þjónustu er því í raun að: hækka verð á einni mikilvægustu ástæðu fyrir komu ferðamanna veikja eitt sterkasta vörumerki Íslands draga úr samkeppnishæfni landsins á alþjóðlegum markaði Áhrif skattahækkana Ferðaþjónusta er verðnæm alþjóðleg atvinnugrein. Ferðamenn bera saman áfangastaði og Ísland er þegar dýr kostur. Hækkun virðisaukaskatts hækkar verð strax Hærra verð dregur úr eftirspurn Minni eftirspurn þýðir lægri heildartekjur Þetta á sérstaklega við um baðlónin, þar sem verð er sýnilegt og samanburðarhæft. Þegar kjarnavara hækkar í verði hefur það keðjuverkandi áhrif á alla upplifun ferðamannsins. Einföld staðreynd stendur eftir. Fjölgun ferðamanna eykur tekjur ríkisins - en hækkun skatta á lykilupplifanir getur fækkað þeim. Misskilningur um „skattfríðindi“ Lægra virðisaukaskattsþrep í ferðaþjónustu er ekki sértæk ívilnun heldur alþjóðlega viðurkennd stefna til að tryggja samkeppnishæfni. Nánast öll samkeppnislönd Íslands fara sömu leið. Endurgreiðslur virðisaukaskatts eru ekki styrkir heldur leiðrétting í hlutlaugu kerfi. Fyrirtæki greiða ekki skattinn, þau skila honum áfram. Niðurstaða Að hækka virðisaukaskatt á baðlón er ekki einföld tekjuöflun. Það er ákvörðun sem snertir beint eina mikilvægustu stoð íslenskrar ferðaþjónustu og eitt sterkasta vörumerki landsins. Það sem laðar ferðamenn að Íslandi á ekki að vera fyrsta skotmark skattahækkana. Skynsamleg stefna felst ekki í því að hækka verð á lykilupplifunum heldur í því að styrkja þær, fjölga gestum og auka þannig tekjur ríkisins til lengri tíma. Höfundur er fyrrverandi varaformaður Samtaka ferðaþjónustunnar. Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir Skoðun Það vex eitt blóm fyrir vestan Sif Huld Albertsdóttir Skoðun Hvað fæst fyrir skattpeningana? Stefán Vagn Stefánsson Skoðun Viltu vita? Gunnar Hólmsteinn Ársælsson Skoðun Af hverju þurfum við páska? Matthildur Bjarnadóttir Skoðun Verða ríki fátæk af því að ganga í Evrópusambandið? Andrés Pétursson Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Það vex eitt blóm fyrir vestan Sif Huld Albertsdóttir skrifar Skoðun Hversu mörg líf þarf áður en kerfið vaknar? Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju þurfum við páska? Matthildur Bjarnadóttir skrifar Skoðun Íþrótta- og menningarbærinn Hafnarfjörður Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Hvað fæst fyrir skattpeningana? Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Kosningar eða Eurovision? Þorsteinn Haukur Harðarson skrifar Skoðun Viltu vita? Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir skrifar Skoðun Kílómetragjaldið: aukin skattheimta á þá sem minna mega sín? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson skrifar Skoðun Sjálfsmynd þjóðar Steinar Harðarson skrifar Skoðun Viltu ná niður þinni eigin verðbólgu? Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Hvenær hætta börn að rétta upp hönd? Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Þegar hljóð og mynd fara ekki saman Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar Skoðun Hvert stefnir stríðið í Íran? Trump valdi það, en hvað tekur við núna? Jun Þór Morikawa skrifar Skoðun Beiting helmingaskiptareglunnar við fjárskipti hjóna Sveinn Ævar Sveinsson skrifar Skoðun Verða ríki fátæk af því að ganga í Evrópusambandið? Andrés Pétursson skrifar Skoðun Tækifæri til að lækka verðbólgu Marinó G. Njálsson skrifar Skoðun Eins gott að þjóðin viti ekki of mikið Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Virðisaukaskattur, raunverulegur greiðandi og áhrif á samkeppnishæfni Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Sterkari saman og til þjónustu reiðubúin Hanna Katrín Friðriksson skrifar Skoðun Hver heldur á fjarstýringunni í íslensku samfélagi? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Hvar býrðu? Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Ísland selur sig ekki sjálft – og óvissa selur ekkert Rannveig Grétarsdóttir skrifar Skoðun Föstudagurinn langi spyr: stöndum við með týndu börnunum okkar? Steinþór Þórarinsson skrifar Skoðun Lágir skattar og góð þjónusta fara saman í Kópavogi Guðmundur Jóhann Jónsson skrifar Skoðun Píeta samtökin 10 ára – samstaða um von Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Markaðsöflin græða meðan börnin tapa Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun „Faðir vor“— Ákall um að afskrifa allar skuldir og lifa í kærleika Sigurvin Lárus Jónsson skrifar Sjá meira