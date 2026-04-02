Skoðun

Nokkrar stað­reyndir um frítt í strætó fyrir börn og ung­menni í Hafnar­firði

Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar

Samfylkingin í Hafnarfirði hefur lagt til við hverja afgreiðslu fjárhagsáætlunar á kjörtímabilinu að frítt verði í strætó fyrir börn og ungmenni að 18 ára aldri. Þannig drögum við úr skutli foreldra og minnkum umferðarálag, drögum úr álögum á fjölskyldur, jöfnum tækifæri barna og ungmenna og styðjum við sjálfstæði þeirra. Hingað til hefur meirihluti Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks ekki sýnt málinu áhuga en núna undir lok kjörtímabilsins hefur aðeins rofað til - og því ber auðvitað að fagna.

Skref í rétta átt - loksins

Í byrjun febrúar lagði Samfylkingin tillöguna fram í fimmta sinn á kjörtímabilinu. Eftir talsvert japl, jaml og fuður lagði meirihlutinn það til á síðasta fundi bæjarráðs að frítt yrði í strætó að vissum skilyrðum uppfylltum. Þrátt fyrir að tillaga meirihlutans væri bundin skilyrðum og ótímasett er það fagnaðarefni að fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks samþykki nú loks efnislega tillögu okkar í Samfylkingunni um að frítt verði í strætó fyrir hafnfirsk ungmenni. Það er sannarlega löngu tímabært skref í rétta átt.

Staðreyndir skipta máli

Bæjarstjóri fjallað svo nýverið um málið á samfélagsmiðlum og lagði sérstaka áherslu á að staðreyndir skipti máli fyrir umræðuna. Þar er ég svo sannarlega sammála bæjarstjóra og hér eru því nokkrar staðreyndir:

Það er staðreynd að Samfylkingin hefur lagt það til við afgreiðslu hverrar fjárhagsáætlunar á kjörtímabilinu að frítt verði í strætó fyrir ungmenni að 18 ára aldri í Hafnarfirði, sumsé fjórum sinnum.

Það er staðreynd að bæjarstjóri og aðrir fulltrúar meirihlutans hafa fellt þá tillögu við afgreiðslu hverrar fjárhagsáætlunar, sumsé fjórum sinnum.

Það er svo staðreynd að Ungmennaráð Hafnarfjarðar hefur lagt sambærilega tillögu fram á kjörtímabilinu og Foreldraráð Hafnarfjarðar hefur lýst yfir stuðningi við tillöguna.

Það er staðreynd að á fundi bæjarráðs 5. feb. sl. lagði Samfylkingin það til í fimmta sinn á kjörtímabilinu að frítt yrði í strætó fyrir ungmenni að 18 ára aldri og fylgdi henni svo eftir á fundum bæjarstjórnar þar sem meirihlutinn samþykkti hana ekki.

Það er svo líka nöturleg staðreynd að bæjarstjóri ásamt Sjálfstæðisflokknum samþykkti að taka málið af dagskrá síðasta bæjarstjórnarfundar að tillögu forseta bæjarstjórnar. Fulltrúar Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks beittu meirihlutaafli til þess að koma í veg fyrir óþægilega umræðu á bæjarstjórnarfundi og sköpuðu með því hættulegt fordæmi til framtíðar þar sem vegið var að lýðræðislegri og opinni umræðu í bæjarstjórn.

Það er svo að lokum staðreynd að meirihlutinn hefur aldrei, fyrr en nú á lokametrum kjörtímabilsins og þá sem viðbragð við tillögu Samfylkingarinnar, lagt neitt til er varðar gjaldfrjálsan aðgang ungmenna í Hafnarfirði að strætó.

Málflutningur jafnaðarfólks skilar árangri

Það er auðvitað líka staðreynd að dropinn holar steininn og að batnandi fólki er best að lifa. Jafnaðarfólk í Hafnarfirði býður bæjarstjóra og aðra fulltrúa meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks velkomna um borð í gjaldfrjálsan strætisvagn fyrir hafnfirsk ungmenni. Þar á öllum að geta liðið vel því á endanum er mikilvægast að tillagan nái fram að ganga í þágu ungmenna í Hafnarfirði og að það gerist sem allra fyrst. Jafnaðarfólk vill bæta og einfalda líf hafnfirskra ungmenna og fjölskyldna þeirra. Það er aðalatriðið og þess vegna berst Samfylkingin í Hafnarfirði fyrir málinu og mun gera það áfram svo tryggja megi farsæla niðurstöðu þess - sem fyrst.

Höfundur er bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar og skipar 3. sætið á lista flokksins í sveitarstjórnarkosningum 16. maí nk.

Samfylkingin Strætó Hafnarfjörður

