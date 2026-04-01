Skoðun

Búum við í Norður-Kóreu?

Davíð Már Sigurðsson skrifar

Núna eigum við Íslendingar bæði heimsmeistara og norðurlandameistara. Við eigum atvinnumenn og áhugamenn, af hverju erum við þá að banna en ekki leyfa. Viljum við skipa okkur í hóp með þjóðum eins og Norður Kóreu? Já ég er að sjálfsögðu að tala um hnefaleika. Hvers vegna þurfa Íslensk stjórnvöld skipa sér í hóp að verstu forræðispésum jarðkringlunnar? Er Kolbeinn Kristinsson ósjálfráða og veit ekki hvað sé honum fyrir bestu? En Emin Kadri? Hvað með Valgerði Guðsteinsdóttir.

Nei! Þetta eru íþróttamenn á heimsklassa, sérfræðingar á sínu sviði og þau eru fullfær um að taka ákvarðanir út frá því. Eigum við þá að hafa af þeim atvinnu með úreltri löggjöf frá 1956, eða er kannski kominn tími á endurskoðun? Hvort er þetta Reykjavík eða Pyongyang?

Úrelt lög eru engum fyrir bestu og öllum til trafala. Pacquiao gegn Mayweather fór vel yfir 100 miljónir dala, bara brotabrot þess fjármagns væri gífurlegur hvalreki fyrir Íslenskt samfélag í skatttekjum. Svo ekki sé talað um afvegaleiddar tekjur, útgreidd laun til starfsmanna viðburðar, rétt til útsendinga og fleira í þeim dúr.

Lögleiðum atvinnuhnefaleika og komum inn með alvöru tekjur fyrir þjóðarbúið en neyðum ekki afreksmenninna okkar að fara þetta á hnefanum… nema auðvitað inni í hringnum

Höfundur er iðkandi, dómari og einlægur áhugamaður um hnefaleika.

Davíð Már Sigurðsson Box

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

Viltu vita?

Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar

Skoðun

Hvar býrðu?

Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir skrifar

Sjá meira


×

