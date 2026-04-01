Fjárfestum í verðmætasköpun Ragnar Sigurðsson skrifar 1. apríl 2026 12:31 Verðmætasköpun er ekki sjálfbær nema innviðir fylgi þróun. Kröftugt atvinnulíf kallar á stöðuga og markvissa uppbyggingu á samgöngum, heilbrigðisþjónustu og orkuöflun. Þetta eru ekki staðbundnir hagsmunir heldur forsendur gjaldeyrisöflunar Íslands og grunnur lífskjara um land allt. Fyrsti áfangi Suðurfjarðarvegar á Austfjörðum er skýrt dæmi. Bættar samgöngur stuðla ekki aðeins að auknu öryggi borgaranna heldur styrkja einnig rekstrarskilyrði útflutningsgreina, kostnaður lækkar og samkeppnishæfni eykst. Slík framkvæmd er ekki kostnaður, heldur arðbær fjárfesting. Sama á við um hafnir. Sveitarfélagið Fjarðabyggð hefur ráðist í kröftuga uppbyggingu hafnarmannvirkja án aðkomu Hafnbótasjóðs því við lítum svo á að uppbyggingin sé fjárfesting. Það er skýr viljayfirlýsing um að svæðið skuli búið undir næsta vaxtarskeið. Áhugi fjárfesta er til staðar. Hvort sem litið er til laxeldis, olíuleitar, flutninga eða grænna orkugarða svo fátt eitt sé nefnt. Tækifærin eru raunveruleg. En stærri ákvarðanir bíða ríkisins. Áframhaldandi uppbygging fyrir verðmætasköpun krefst orkuöflunar og skýrrar stefnu varðandi nýtingu auðlinda. Fjárfestingar eru háðar fyrirsjáanleika í leyfisveitingum og orkuöryggi. Séu ákvarðanir ekki teknar leitar fjárfestingin annað. Við í Fjarðabyggð erum reiðubúin. Við höfum byggt upp aðstöðu og getu. Við viljum axla ábyrgð og taka þátt í áframhaldandi verðmætasköpun. Það krefst samstillts átaks. Uppbygging innviða eru ekki krafa um sérmeðferð. Þeir eru forsenda þess að tekjugrunnur þjóðarinnar haldi áfram að styrkjast. Höfundur er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð.