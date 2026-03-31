Skoðun

Kæri Hitler frændi

Þorvaldur Logason skrifar

Í tilefni af setningu laga sem lögleiða þjóðarmorð á semískum kynþætti skrifa ég þér til að mótmæla harðlega. Ég veit að það kemur dáldið seint en fyrir hönd leiðtoga Evrópu mótmæli ég aftökum á 6 milljón gyðingum í Auschwitz, Buchenwald, Treblenka o.s.frv. o.s.frv. Þessar aftökur voru fullkomlega ólöglegar og stríða freklega gegn evrópskum gildum. Enn fremur mótmæli ég, fyrir hönd Evrópu, harðlega aftökum á 6 milljón kommúnistum, sósíalistum og pólitískum andstæðingum. Þeir voru ekki allir hryðjuverkamenn. Þá gagnrýni ég óskýrðan dauða tartara, rómafólks og svertingja í búðunum og fjöldadauða samkynhneigðra og fatlaðra við mjög grunsamlegar aðstæður.

Ef áframhald verður á aftökum fólks á grundvelli kynþáttar, þjóðernis, litarháttar o.s.frv. o.s.frv. mun Evrópusambandið grípa til harðra aðgerða.

Ekki neyða okkur til að skrifa annað bréf.

Virðingarfyllst,

Ursula von der Leyen,

Tel Aviv, 30. mars 2026

P.S.

Hvernig líður Evu?

Höfundur er heimspekingur.

Mest lesið


Sjá meira


×

