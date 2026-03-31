Hjólum í þetta

Síðustu ár hafa hjól verið æ algengari fararmáti á Íslandi. Þetta er alþjóðleg þróun sem hefur verið að ná fótfestu hér á landi. Þessi þróun tók svo auka kipp með tilkomu rafmagnshjóla og rafhlaupahjóla sem gera fleirum kleift að fara leiðar sinnar hjólandi.
Stór hluti af ferðum okkar flestra er innan við þrír kílómetrar - vegalengd sem má auðveldlega hjóla á 10 mínútum. Á rafhjóli stækkar 10 mínútna svæðið upp í 5–7 km.
Heilsuáhrif hjólreiða eru ótrúleg. Þeir sem hjóla til vinnu minnka líkurnar á hjartasjúkdómum um helming. Andleg heilsa og svefn batnar og stoðkerfið eflist. Þetta er ein áhrifamesta lýðheilsuaðgerð sem sveitarfélögum býðst – og jafnframt ein sú ódýrasta.
Fjárfesting í hjóla- og göngustígum skilar margföldum ábata. Í norska bænum Hamar, sem hefur svipaðan íbúafjölda og Hafnarfjörður, var ábati hjólastíga metinn fjórfaldur miðað við kostnaðinn. Mesti íþróttabær Íslands ætti að vera mesti hjólabærinn - en þannig er staðan ekki í dag.
Fjárfestingar Hafnarfjarðarbæjar í göngu- og hjólastígum hafa verið í skötulíki árum saman, með þeirri afleiðingu að hjólreiðar standa í stað í Hafnarfirði á meðan fjárfesting annars staðar skilar sér í aukninginni notkun.
Þetta er ekki tilviljun – breytingar gerast fyrst þegar til verður samfellt og öruggt hjólanet sem tengir saman mikilvæga áfangastaði í daglegu lífi fólks. Stakir stígar, sem enda jafnvel í runna eða skurði, duga ekki og draga beinlínis úr trausti á kerfinu.
Fyrsta skrefið er ekki flókið: að tengja saman skóla, íþróttasvæði og helstu þjónustukjarna með samfelldum og öruggum hjólastígum sem fólk treystir sér til að nota daglega.
Við viljum gera hjólreiðum hátt undir höfði í bænum okkar fyrir alla íbúa, frá 8 til 80 ára. Það þýðir að 8 ára ungmenni og 80 ára heldri borgari eiga að geta hjólað milli staða með auðveldum hætti og án þess að leggja sig í hættu.
Hafnarfjörður framtíðarinnar mun einkennast af miklu fjölda fólks gangandi og hjólandi á alls konar hjólum – þar á meðal rafhjólum og rafhlaupahjólum – þar sem innviðir gera slíkar ferðir bæði einfaldar og öruggar.
Besti tíminn til að planta tré var fyrir 20 árum síðan, næst besti tíminn er í dag. Við getum strax byrjað að efla okkar hjólastíga til þess að stytta biðina eftir framtíðinni.
Auknar hjólreiðar gagnast öllum í bænum og þurfa að komast á dagskrá stjórnmálanna.
Höfundur er sérfræðingur í atvinnu- og borgarþróun og skipar 4. sæti á lista Viðreisnar í Hafnarfirði.
