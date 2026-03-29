Skoðun

„Dagsskipun kerfisins“

Helgi Áss Grétarsson skrifar

„Sjálfstæðisflokkurinn fjármagnar kosningaloforð Samfylkingarinnar“ er blaðagrein eftir Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins, sem birt var í Morgunblaðinu 28. september 2019. Núna, tæpum átta árum síðar, hafa margir spádómar Sigmundar ræst:

„Borgarlínan ber öll merki innviðaverkefnis sem mun reynast eilífðarvandamál, kostnaðurinn verður margfalt meiri en lagt er upp með, árangurinn mun lakari en gert er ráð fyrir og rekstrarkostnaðurinn eilífðarvandamál fyrir skattgreiðendur.“

„Fleira fólk verður ráðið í verkefnið, fleiri einstaklingar og stofnanir munu hafa hag af því að það haldi áfram og kerfisræðið mun ráða för. Haldið verður áfram á sömu braut, á sömu teinum á sömu línu.“

Spádómur þáverandi borgarstjóra í maí 2022

Í Fréttablaðinu sáluga, degi fyrir kjördag borgarstjórnarkosninga í maí 2022, skrifaði þáverandi borgarstjóri Samfylkingarinnar:

„Á næsta kjörtímabili mun Borgarlínan komast til framkvæmda og Miklabraut fer í stokk – ef núverandi stefna heldur áfram. Annars verður stórt stopp, og umferðin, umhverfið og loftslagsmálin líða fyrir.“

Ekkert af þessu hefur staðist, þótt sami meirihluti Samfylkingarinnar í borgarstjórn, með nýjum fylgihnöttum, hafi reynt eins og rjúpan við staurinn að fylgja eftir sömu stefnunni um borgarlínuna á yfirstandandi kjörtímabili.

Ábendingar Vegagerðarinnar frá september 2024

Í byrjun september 2024 gaf Vegagerðin út fréttatilkynningu sem ber heitið „Virðum staðreyndir varðandi Samgöngusáttmálann“. Þessi tilkynning lýsir vinnubrögðunum við gerð Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins í september 2019 og að Vegagerðin hafi ekki komið nálægt því verklagi. Með þessu vildi Vegagerðin, réttilega, firra sig ábyrgð.

Stofnunin var þó óbeint með tilkynningunni að staðfesta að bæði framkvæmdahraði og framkvæmdakostnaður Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins hafi í upphafi verið stórkostlega vanáætlaður. Vinnubrögðin við gerð sáttmálans haustið 2019 voru því til þess fallin að blekkja almenning.

Blekkingarleiknum ber að linna

Miðflokkurinn hefur ávallt staðið gegn þeim blekkingarleik sem fylgt hefur borgarlínuverkefninu.

Sem fyrr mun flokkurinn núna í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna berjast fyrir því að komast undan „Dagsskipun kerfisins“, svo notuð séu lokaorð í áðurnefndri grein Sigmundar Davíðs frá lok september 2019.

Hendum ekki góðum peningum á eftir slæmum.

Höfundur er varaborgarfulltrúi og frambjóðandi á lista Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar.

