Í gær, á 8 ára afmælisdegi bæjarmálafélagsins Okkar Hveragerðis, kynntum við með stolti framboðslista Okkar Hveragerðis fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar. Það eru mikil gleðitíðindi að staðfesta að Pétur G. Markan er bæjarstjóraefni listans. Með því því viljum við tryggja áframhaldandi fagmennsku og samvinnu um þau mikilvægu verkefni sem hann hefur leitt í samstarfi við kjörna fulltrúa í þágu allra bæjarbúa.
Stjórnun bæjarfélags er liðsvinna. Á síðustu árum höfum við náð árangri sem sést og finnst í daglegu lífi bæjarbúa. Með öguðum rekstri og markvissri fjölgun tekjustofna var neikvæðum 356 milljóna króna rekstri A og B hluta frá árinu 2021 snúið í 168 milljóna króna hagnað árið 2024.
Þessi 524 milljóna króna viðsnúningur byggir á hugrakkri sókn þar sem vöxtur bæjarins hefur verið nýttur til að styrkja sameiginlega sjóði, m.a. með stórum samningum eins og um uppbyggingu á Árhólmasvæðinu. Sú fjárfesting mun skila bænum hátt í milljarði króna. Með því að stækka tekjugrunninn án þess að íþyngja íbúum hefur skapast svigrúm fyrir umfangsmikla bætingu á þjónustu við bæjarbúa á öllum aldri:
Þetta er aðeins hluti þeim fjölmörgu verkefnum sem unnist hafa á kjörtímabilinu. Á okkarhveragerdi.is má finna nánari upplýsingar um margvísleg verkefni kjörtímabilsins og framtíðarstefnu okkar fyrir Hveragerðisbæ.
Það eru spennandi tímar í Hveragerði, bæjarfélagi í örum vexti. Stærsta áskorunin framundan er að tryggja að innviðirnir haldi í við fjölgun íbúa án þess að fórna skynsamlegum rekstri. Þá skiptir dýrmæt reynsla og fagmennska kjörinna fulltrúa miklu máli sem og áframhaldandi samvinna við bæjarstjórann Pétur G. Markan. Við ætlum að halda áfram að sækja þau tækifæri sem við búum að hér í Hveragerði og verja hagsmuni bæjarins af festu - hvort sem það er gagnvart virkjanaáformum í Ölfusdal eða í þrýstingi á ríkið vegna samgöngumála og hjúkrunarrýma.
Við bjóðum fram krafta okkar til að halda vegferðinni áfram. Við ætlum að halda áfram að byggja á öflugum grunni, klára mikilvæg verkefni og sækja ný tækifæri af krafti. Gerum þetta saman fyrir Hveragerði!
Frambjóðendur í 1.–4. sæti Okkar Hveragerðis.
Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar
Sandra Lind Brynjarsdóttir,Jónas Guðnason ,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Lárus Jónsson skrifar
Marta Wieczorek skrifar
Guðný Björk Pálmadóttir skrifar
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Jón Frímann Jónsson skrifar
Jóhanna Hlín Auðunsdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Hjörvar Sigurðsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Sigfús Aðalsteinsson ,Baldur Borgþóirsson skrifar
Rúnar Traustason skrifar
Kristín Linda Árnadóttir skrifar
Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar
Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Andrés Pétursson skrifar
Marta Rut Ólafsdóttir skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Arnrún María Magnúsdóttir skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Björn B Björnsson skrifar
Breki Karlsson, Ólafur Stephense skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Lísa Z. Valdimarsdóttir skrifar